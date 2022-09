Authen aplica design thinking e cria vestuário especializado de corrida

Brasil a produzir uma linha de vestuário especializado de corrida para mulheres brasileiras. Na busca por incentivá-las a encontrarem a sua versão melhor, por meio da corrida, a marca contribui com a rotina de treino e cuidados de mulheres que correm com suas linhas projetadas especialmente para cada ciclo do treino. Com foco em tecnologia e inovação, a empresa aposta no design thinking em que a consumidora está no centro do desenvolvimento de cada um dos produtos.

A marca vem conquistando a confiança de varejistas e corredoras ao entregar produtos que resolvem necessidades específicas e se adequam perfeitamente ao corpo da brasileira — um obstáculo que as multinacionais não conseguem superar. “A nossa modelagem é projetada a partir de corpos reais. Todas as nossas peças são pensadas no corpo da mulher brasileira, testadas e melhoradas, constantemente, pelos feedbacks das usuárias”, diz Christopher Spikes, CEO e fundador da Authen.

Ao todo são 17 esportistas Authen que participam do processo de melhoria das peças. “Tudo o que fazemos é pensado a partir da experiência delas com os produtos. Com base nas ‘dores’ e desejos que elas nos trazem, nós trabalhamos para criar produtos que colaborem com o treino e com a jornada delas na busca da sua melhor versão”, afirma o CEO da Authen. O trabalho fica completo com o uso da tecnologia americana, com tecidos tecnológicos e modelagens especiais, que melhoram o desempenho esportivo.

O ano de 2022 tem sido muito importante para a Authen, além da nova geração de produtos com a Authen +7 New Generation para as linhas Signature, desenvolvida para treinos diários, e a Grit para corridas de longas distâncias, a marca lançou sua primeira coleção cápsula com novas cores e estampas inspiradas na natureza. Para chegar nesses resultados, Vanessa Kotters, Diretora de Produto da Authen conta quais foram os focos desenvolvidos.

“Ao longo do processo nós trabalhamos em cinco frentes: a evolução da engenharia zero transparência, que sempre foi a nossa prioridade, nosso método zero atrito reduzindo-o em 32%, apostamos em diferentes tecidos para diferentes linhas e propósitos, fizemos uma revisão responsiva, para traduzir as demandas de nossas clientes e atender todos os biotipos da mulher brasileira”, afirma Kotters.

Com os novos produtos da Authen +7 New Generation há também recursos tecnológicos e funcionais que contribuem para o corpo da mulher e trazem praticidade durante o treino. Entre eles estão: tops antiflacidez e alta sustentação, com a tecnologia Firmness Control, que reduz a vibração muscular e, consequentemente, possíveis dores e incômodos; bermuda de compressão, que reduz a vibração muscular e microlesões causadas pelo impacto de atividades de alta intensidade, minimizando a fadiga; e os bolsos variados para água/carboidratos necessários durantes os treinos.

No mercado, a empresa segue expandindo a sua presença, em 2021 ela teve um crescimento de 103% comparado ao ano anterior. Além do e-commerce próprio, a marca está presente em lojas físicas passando de 346 lojas em 2020 para 413 no início deste ano, incluindo grandes nomes como Decathlon, Centauro, Velocità, Bayard e as regionais You Can Sports e Lojas Leve.

A Authen é a primeira marca a produzir uma linha de vestuário especializado de corrida para mulheres brasileiras e a única no mundo que projeta roupas para as cinco etapas da corrida como o Marathon Cycle: Treinos de quilometragem base (linha Signature), Treinos de longas distâncias (linha Grit), Treinos de tiro intervalado (linha Sprint), Treinos de musculação (linha Fortalecimento) e Treinos para recuperar (linha Recuperação Infravermelho).

O uso de bons equipamentos durante a corrida é essencial para manter a segurança e evitar possíveis desconfortos ou até mesmo lesões. Para a mulher brasileira as peças diferem, por exemplo, na Prevenção de Flacidez com a tecnologia Firmness Control: marca_registrada: nos tops, que reduz a vibração muscular e, consequentemente, possíveis dores e incômodos. Previne o rompimento dos ligamentos das mamas pelo impacto.

Aplicada também nos tops de compressão que têm como função principal comprimir os seios contra o tórax, reduzindo ao máximo o movimento destes. São mais indicados para corridas de longas distâncias. Outro ponto é a questão do atrito, todas as peças Authen possuem menos 32% de atrito, costuras flat com novo acabamento e reduzidas, que não machucam, por exemplo, as coxas e no tronco. Além de cós com compressão mais flexível, que promove segurança, mas sem incomodar, cair ou marcar a cintura.

