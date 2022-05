Atletas se unem em podcast para defender cannabis medicinal no esporte

Atletas e profissionais da área de saúde vão se encontrar quinzenalmente para falar sobre sua rotina e as dores da profissão no PodioCast, projeto audiovisual apresentado pela surfista Rachel Apollonio, que pretende mostrar que o canabidiol (CBD) pode ser um aliado para a qualidade de vida das pessoas, inclusive de atletas de alto rendimento. O primeiro episódio já está disponível.

Estudos preliminares têm evidenciado cada vez mais o potencial anti-inflamatório, neuroprotetor, analgésico e antiansiolítico do CBD. Seu uso já vem sendo amplamente empregado em atletas de diferentes categorias, relatando benefícios importantes. “Tanto é que desde 2018, a Agência Mundial Antidoping retirou o canabidiol da lista de substâncias proibidas", afirma Matheus Patelli, diretor-geral da HempMeds Brasil, empresa pioneira em fornecer produtos à base de cannabis com fins medicinais no Brasil, que patrocina o projeto.

Na primeira temporada do PodioCast, estão previstos nomes das mais diversas modalidades esportivas, como dos skatistas medalhistas e recordistas do X-Games Italo Penarrubia, Karen Jonz e Nilo Peçanha. Já no mundo do MMA, participarão Pedro Rizzo, ultracampeão de vale-tudo e protagonista dos primeiros eventos do UFC no Brasil, que treinou campeões como Anderson Silva, José Aldo e Raoni Barcelos. Também participam atletas olímpicos, como Tabata Vitorino, Anny Bassi e Laís Nunes do Wrestling, todos patrocinados pela empresa fundadora do projeto, que desde 2015, já atendeu mais de 5 mil pacientes.

“Vale ressaltar que o cannabis também é uma ótima aliada na rotina de pessoas saudáveis. Esse uso é muito difundido em países como os Estados Unidos, e a HempMeds quer trazer essa possibilidade também para o Brasil”, afirma Patelli.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

Medicina Canabinoide é curso de saúde mais procurado em EAD curta na USP

F5, do Grupo FSB, lança podcast sobre ecossistema de inovação

Mercado regulado no Brasi tem metano, vegetação nativa e carbono azul