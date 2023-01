/asbz e Prado Vidigal anunciam parceria focada em direito digital

Por Bússola

No dia Internacional da Privacidade de Dados advogados fecham parceria

Casos hackers e ataques cibernéticos vêm sendo uma das grandes preocupações das corporações, independentemente do tamanho dos seus times. Há 17 anos, foi criado um dia mundial para celebrar a Privacidade de Dados, que ocorre justamente hoje, 28 de janeiro.

E desde a criação, em 2006, a preocupação com o tema só cresce. Recentemente, um dos jogos mais populares do mundo, o LOL (League of Legends), da Riot Games, teve seu código-fonte furtado por hackers, que exigiram dinheiro pelo resgate. A PwC estima que em 2023 a proteção de dados deve movimentar cerca de R$ 8,3 bilhões, com crescimento contínuo nos próximos anos.

Os escritórios /asbz e Prado Vidigal confirmam a tendência. Neste mês, eles anunciaram uma parceria com foco em Direito Digital. Agora, os clientes de um poderão utilizar as soluções especializadas do outro, e vice-versa. São serviços diversos, entre eles Arbitragem, Fusões e Aquisições, Tributário.

Para os fundadores do Prado Vidigal, será possível aumentar sinergias. “Pensamos que a parceria traz o melhor dos mundos aos clientes de ambos os escritórios”, afirma Luis Fernando Prado, sócio do Prado Vidigal. “Desde o início de nossas conversas, foi possível notar que há muita sinergia entre os escritórios e o modo com que enxergamos a prestação de serviços jurídicos. Assim como eles, temos nos diferenciado do modelo ‘tradicional’ da advocacia, buscado inovar e simplificar a relação cliente-escritório”, diz Paulo Vidigal, outro sócio do escritório.

Para o CEO do /asbz, Alfredo Zucca, a parceria fortalece a essência do escritório. “Nossa parceria com o Prado Vidigal fortalece a essência do /asbz em utilizar o conhecimento para impulsionar negócios e solucionar problemas. Nosso objetivo é apresentar soluções diferenciadas aos nossos clientes, ainda mais condizentes com as atuais demandas do mercado, com o uso cada vez mais presente de tecnologias”, declara o executivo.

O evento de formalização da parceria ocorrerá no fim do primeiro trimestre do ano com a presença dos sócios de ambos os escritórios e convidados especiais.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

SBT Games faz primeira postagem nas redes via inteligência artificial

Positivo Servers industrializa servidores para supercomputador Pégaso

ChatGPT é o mais recente capítulo da inteligência artificial