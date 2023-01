Positivo Servers industrializa servidores para supercomputador Pégaso

O supercomputador Pégaso, o maior da América Latina e 33º do mundo segundo o ranking TOP500, entrou em operação com participação da Positivo Servers & Solutions na industrialização e logística. A empresa, que faz parte da Positivo Tecnologia, industrializou servidores que compõem o supercomputador. É cessionária exclusiva da tecnologia e da marca Supermicro no Brasil e também parceira da Atos, responsável pela industrialização, fornecimento e instalação do supercomputador.

A Positivo Servers & Solutions trabalhou em conjunto com essas duas companhias para industrializar e disponibilizar a tecnologia de servidores no Pégaso. O supercomputador está sendo utilizado pela Petrobras para obter melhores imagens da subsuperfície na exploração e produção tanto de petróleo quanto de gás natural.

Com 30 toneladas de componentes distribuídas em racks que somam 35 metros de extensão quando enfileirados, o Pégaso foi instalado em Vargem Grande, no estado do Rio de Janeiro. Devido ao porte e à quantidade de componentes do supercomputador, o processo de importação e integração dos servidores exigiu uma grande operação estruturada, envolveu logísticas nacionais e internacionais, além de testes diversos até a entrega final nos data centers.

Os servidores Supermicro industrializados pela Positivo Servers & Solutions foram fornecidos para a Atos, a qual implementou os servidores física e logicamente em clusters à Petrobras para formar a estrutura do supercomputador. “A tecnologia empregada em nossos servidores permite ao Pégaso um altíssimo desempenho, reduzindo riscos geológicos, operacionais e o tempo de exploração”, diz Silvio Ferraz de Campos, CEO da Positivo Servers & Solutions.

Esta não é a primeira vez que a Positivo Servers & Solutions participa de projetos destinados a supercomputadores. Além do Pégaso, a empresa participou em 2020 da construção do Dragão, até então o mais poderoso High Performance Computing (HPC), ou supercomputador, da América Latina. Em anos anteriores, na fábrica em Manaus, a empresa também produziu servidores com tecnologias da Supermicro, NVIDIA e Intel para outros dois projetos de supercomputadores, o Atlas e Fenix. Ambos foram desenvolvidos em conjunto com a Atos, que já era responsável pela venda e implementação das soluções.

Com processamento de dados de 21 Petaflops (Pico DP), o Pégaso tem quase a soma do Dragão (14 Petaflops) e do Atlas (8,9 Petaflops). São 678 terabytes de memória RAM e rede de 400 gbps, além de 2016 GPUs — Grafic Process Units, na sigla em inglês. “Na montagem de um supercomputador, o hardware é dividido e organizado em vários nós, também chamados de módulos. Cada servidor possui dois processadores e oito GPUS. “Cada nó é formado por servidores com processadores e GPUs, que são interligados entre si. Para que esses nós trabalhem em conjunto é necessário a existência de comunicação entre eles. Por isso, cada instalação tem o seu próprio sistema operacional”, diz Silvio.

Além do uso na Petrobras, os supercomputadores são normalmente usados para fins científicos e industriais, justamente por causa da alta capacidade de processamento massivo e paralelo de dados entre diversos parâmetros. Com agilidade e precisão, realizam quatrilhões de cálculos por segundo e reduzem significantemente o tempo de processamento das informações a partir de Big Data e métodos de análise de dados, como machine learning e inteligência artificial.

Com componentes poderosos, os HPCs (ou supercomputadores) têm o poder de simular incontáveis cenários e “prever” resultados com maior precisão. Desta forma, essas máquinas são utilizadas para resolver questões de física quântica e mecânica, pesquisas climáticas e meteorológicas, modelagem molecular e até mesmo no processo de desenvolvimento de vacinas. Para mais informações sobre a Positivo Servers& Solutions, acesse o site oficial.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

Conheça tendências na prevenção de lavagem de dinheiro e PLDFT em 2023

TRENDS: O virtual como extensão do real

Entenda o papel do low-code para a gestão do trabalho híbrido