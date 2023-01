SBT Games faz primeira postagem nas redes via inteligência artificial

Nesta semana, o SBT Games realizou sua primeira postagem nas mídias digitais desenvolvida com a ajuda da inteligência artificial. Com o uso de apenas três elementos: ChatGPT para elaboração de texto, MidJourney para criação das imagens e um redator, responsável por direcionar e revisar o conteúdo, o post trouxe um cross entre os personagens do jogo Super Mario World com Street Fighter.

O Street Fighter revolucionou o gênero fighting game e ajudou a estabelecer a popularidade dos jogos de luta competitivos, enquanto o Super Mario é considerado um dos jogos mais influentes e importantes de todos os tempos, sendo responsável por popularizar a indústria dos jogos eletrônicos, colocando a Nintendo como uma das principais produtoras de jogos.

A inteligência artificial tem ganhado cada vez mais espaço na vida das pessoas, além de desempenhar um papel fundamental na transformação de diversas áreas, inclusive, no universo gamer. A IA possibilita que máquinas se ajustem a novas entradas de dados e performem tarefas como seres humanos. Este é mais um passo da emissora na continuidade da jornada de inovação e transformação digital.

