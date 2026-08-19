Por Eduardo Tambor, Diretor Geral e Operações do Colégio Bandeirantes.

O mercado global de tecnologia vive uma verdadeira "guerra dos chips" (Chip War), uma disputa geoestratégica e geopolítica que vai além dos semicondutores, envolvendo o poder da infraestrutura digital, que abrange a Inteligência Artificial (IA) e avança no futuro da produtividade humana.

No entanto, enquanto governos e corporações guerreiam pela soberania da capacidade de processamento de dados, a corrida mais crítica para os próximos anos já começou em outro lugar: na sala de aula.

IA coloca a educação no centro da corrida por talentos

O relatório recente do Fórum Econômico Mundial (WEF) sobre a força de trabalho até 2030 traz um modelo crítico: A fronteira entre um cenário de "Progresso Acelerado/Supercarregado" ou uma "Era do Deslocamento", que não será definida somente pela aceleração dos avanços da IA, mas pela prontidão de talentos e pela nossa capacidade de formar orquestradores de tecnologia, e não meros espectadores.

Essa prontidão precisa começar na educação básica. E é nesse ponto que o debate sobre a Inteligência Artificial Generativa (IA Gen) ganha contornos cruciais.

Como alerta o OECD Digital Education Outlook 2026, o uso de ferramentas digitais no aprendizado leva a uma escolha entre três caminhos: Substituição, Complementaridade e Ampliação. Fazendo um paralelo direto com a educação e o papel do professor, temos:

Substituição, Complementaridade e Ampliação da IA na educação

A Substituição, onde a IA assume o julgamento pedagógico ou entrega respostas prontas ao aluno, traz a falsa ilusão de eficiência rápida, mas erode a competência docente e

desestimula o esforço cognitivo e o pensamento crítico dos estudantes.

A Complementaridade reduz a burocracia, mas não transforma o processo. O verdadeiro salto estratégico da educação está na Ampliação: o modelo no qual a IA é desenhada especificamente para estender o julgamento profissional, desafiar o potencial humano e expandir o papel do professor.

Pensamento crítico é essencial para o uso responsável da IA

Um professor universitário dos Estados Unidos criou uma estratégia para identificar alunos que utilizavam inteligência artificial na realização de uma redação.

No enunciado da atividade, ele inseriu uma instrução oculta utilizando a técnica conhecida como "texto branco", um texto na cor branca sobre fundo branco, invisível para quem apenas lê o documento, mas copiado junto com o restante do conteúdo ao ser colado em ferramentas de IA.

O resultado foi que diversas redações passaram a conter frases sem sentido envolvendo a palavra "Madagascar".

Não se trata do uso da IA, o episódio revelou que muitos estudantes sequer leram ou revisaram o próprio trabalho antes da entrega, reacendendo o debate sobre o uso responsável da tecnologia e a importância do pensamento crítico e do envolvimento efetivo no processo de aprendizagem.

Educação deve preparar estudantes para o futuro do trabalho

Formar os profissionais e os líderes do futuro exige uma estratégia intencional: testar inovação em ambientes controlados, integrar letramento digital ao pensamento crítico e incentivar a colaboração entre a intuição humana e o poder analítico das máquinas.

A IA pode oferecer tutoriais e informações instantâneas, mas só o ser humano ensina ética, empatia, capacidade de investigação e resiliência.

Preparar os estudantes para o futuro do trabalho significa garantir que, desde os primeiros passos da jornada escolar, eles aprendam a usar a tecnologia não como muleta cognitiva, mas como um poderoso vetor para a própria autonomia.

O futuro do trabalho e a soberania do nosso país não dependem apenas da produção dos melhores chips, mas do investimento no ativo mais valioso de qualquer sociedade: o brilhantismo da mente humana conduzido por professores valorizados e capacitados.