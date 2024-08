Apenas 7% dos brasileiros nunca perderam dinheiro com golpes virtuais, aponta pesquisa

62,4% dos brasileiros já sofreram alguma tentativa de golpe virtual. 41% das ações criminosas são executadas no por meio de sites de compra – e 92% de todos eles aconteceram por celular.

Os dados são de um novo levantamento feito pela Koin, fintech especializada em prevenção de fraudes no e-commerce. A pesquisa, realizada em agosto de 2024 com 350 consumidores de todo o país, ainda destaca que:

Fraudes via WhatsApp representam 20,6%

Roubo de dados (“phishing”) foi citado por 13,9% dos entrevistados

Roubos de senha foram relatados por apenas 5,2%

Golpes por PIX representam 18,6%.

“Os números do nosso levantamento revelam que a questão das fraudes e golpes virtuais é uma realidade na vida dos brasileiros e que pode causar prejuízo tanto para o consumidor quanto para o lojista, que também sofre impactos financeiros por conta dos crimes virtuais” diz Juana Angelim, Chief Operating Officer da Koin.

Quanto dinheiro foi perdido nesses estelionatos?

Cerca de 46% das vítimas relataram ter sofrido prejuízo entre R$ 500 e R$ 1 mil. 19% perderam valores na casa de R$ 50 e R$ 100.

A pesquisa aponta para uma quantidade menor de golpes acima dos R$ 2 mil, com apenas 15,5% dos entrevistados relatando perdas nessa faixa. Apenas 7,1% dos consumidores.

Apenas 7,1% dos consumidores relataram não ter sofrido prejuízo financeiro.

Boletins de ocorrência ajudam a reduzir a frequência dos crimes

Outro aspecto relevante é que 64,3% das vítimas não registraram boletim de ocorrência após sofrerem a ameaça de golpe, indicando uma possível falta de confiança na resolução do problema ou desconhecimento sobre a importância desse registro.

Os boletins são importantes porque informam à polícia a frequência dos estelionatos. Se um BO é representado – quando uma pessoa pede abertura de inquérito – o civil cumpre seu papel cidadão e os autores do crime podem ser pegos, o que reduz as ocorrências. Além disso, as forças de segurança podem criar políticas públicas mais assertivas para diminuir o problema.

No entanto, a pesquisa parece indicar que ainda faltam mudanças sociais para que essa postura se torne padrão. “Por isso, cada vez mais, é preciso que as empresas reforcem suas vendas on-line com sistemas antifraudes robustos”, conclui a executiva.

Neste esforço, em 2023, a Koin evitou R$ 240 milhões em fraudes e 120 mil transações fraudulentas.

