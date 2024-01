Perdeu RG ou outro documento? Veja o que fazer

Perder qualquer coisa é sinônimo de estresse e um esforço enorme em tentar lembrar onde possivelmente pode estar ou se não há mais como recuperar. Mas, quando falamos sobre um documento, como o RG, já se imagina que vai ser uma dor de cabeça para reaver essas informações.

Mas não se preocupe, se você perdeu o RG, aqui vamos te dizer o que fazer. Com alguns passos, é possível informar aos órgãos responsáveis que o documento foi perdido, bem como solicitar a segunda via. Veja como.

Perdi minha identidade, o que fazer?

O primeiro passo ao perder a sua identidade ou outro documento é registrar um boletim de ocorrência. Esse passo é importante, pois, caso alguém pegue o seu documento e use de forma inadequada, você será resguardado pelo B.O, sendo uma forma de comprovação de que o documento não estava em sua posse.

Depois disso, a sugestão é procurar pelo PoupaTempo e solicitar uma declaração de extravio do documento, pelo portal do órgão.

Por fim, você precisa solicitar uma segunda via para ter acesso ao documento novamente. A boa notícia é que ambos os passos podem ser feitos, inicialmente, de maneira online, sem que você precise se direcionar a uma delegacia ou unidade de emissão de documentos.

Registre um boletim de ocorrência sobre a perda do RG

Para registrar um boletim de ocorrência em caso de perda do RG, faz-se necessário acessar o site da Polícia Civil de seu estado e, por lá, terão as orientações para informar a perda do documento.

Como fazer um boletim de ocorrência em SP?

Veja o passo a passo para fazer o boletim de ocorrência caso você tenha perdido o RG em São Paulo. Esse serviço é gratuito e pode ser feito sem sair de casa:

Acesse o site da Polícia Civil de Sâo Paulo ; Clicar em “Comunicar ocorrência”; Na página, você poderá escolher o tipo de ocorrência. Clique em “Perda de documentos, Celulares e/ou objetos”; Escolha a opção “Documentos - Somente RG”, ou a outra opção caso tenha perdido mais objetos juntos, como a carteira; Preencha as informações que pedem detalhes do que aconteceu; Clique em avançar, informe seus dados e finalize o boletim de ocorrência.

Depois disso, você receberá um documento de registro que o boletim foi realizado. É importante imprimir ou salvar essa página no seu celular para apresentar em lugares em que o RG for solicitado, caso você ainda não tenha posse da segunda via do documento.

Como solicitar a declaração de extravio no PoupaTempo?

Para solicitar a declaração de extravio no PoupaTempo, é preciso agendar um horário e retirar a declaração presencialmente. Para fazer o agendamento, basta acessar o site do PoupaTempo.

Por lá, você também consegue agendar um horário para emitir um RG provisório em caso de viagem, para não ter problemas com o embarque por conta da perda do documento.

Extra: bloqueie os seus cartões

Como dica extra, muitas vezes, como o RG está dentro da carteira, se você perdeu esse documento, provavelmente junto se foi outros objetos que estavam lá, como os cartões de crédito e débito.

É imprescindível entrar em contato com o seu banco e realizar o bloqueio dos cartões, pois, caso alguém de má-fé encontre sua carteira, vai usar os dados do seu cartão para realizar compras, clonagens e demais crimes.

Solicite a segunda via do RG

Se o RG se foi e você acha que não há chances de encontrá-lo, a melhor opção é solicitar uma segunda via e ter o documento disponível em suas mãos o quanto antes. Para esse tipo de pedido, é importante saber que a pessoa precisa ter mais de 16 anos e ter feito seu último RG em São Paulo, a partir de agosto de 2014.

Se houver necessidade de alterar qualquer informação do documento, até a inclusão de biometria ou, então, caso você seja de outra cidade, é preciso fazer a solicitação da primeira via do documento.

Veja o passo a passo para solicitar o documento se você reside em São Paulo:

Como solicitar a segunda via do RG em sp

Acesse o site do PoupaTempo ; Clique em “obter segunda via do RG”; Clique em “iniciar” e acesse o portal com o seu login e senha gov.br; Faça o agendamento no PoupaTempo mais próximo; Compareça ao horário marcado e renove o documento.

O custo para solicitar a segunda via do RG é de R$53,05 e a taxa é isenta para mulheres a partir de 60 anos e homens a partir de 65 anos. O PoupaTempo prevê um tempo estimado de 15 minutos para que o processo seja feito e o documento fica pronto em até 10 dias corridos.

Além disso, caso você não possa voltar ao PoupaTempo para buscar o documento, é possível solicitar a entrega via correios, mediante a uma taxa de R$9,09.

