Agora Tecnologia mantém foliões do Camarote Expresso 2222 no carnaval

No que depender da Agora Tecnologia, os foliões que estiverem no famoso Camarote Expresso 2222 durante o Carnaval, não terão dificuldades de conexão para fazer registros da folia, conectados à internet de alta velocidade para postar a festa e conteúdos de qualidade em suas redes sociais. Presente nas festas da capital soteropolitana desde 2012, ano em que debutou apoiando a transmissão online de um trio elétrico do circuito Barra-Ondina, a Agora Tecnologia mostra mais uma vez seu diferencial no mercado ao entender que suas soluções alavancam oportunidades. Na edição de 2023, a empresa retorna aos camarotes, marcando presença no espaço mais concorrido da festa. A Agora Tecnologia está apoiando a SPN instalando equipamentos Huawei Air Engine, roteadores de Wi-Fi 6 de última geração. A solução possibilita a conexão de múltiplos dispositivos de maneira mais inteligente e ágil, com alta velocidade, fornecendo por meio das conexões sem fio velocidades que até então eram obtidas apenas por meio de cabos.

Cada um desses equipamentos da Huawei que são distribuídos pela Agora Tecnologia tem capacidade de manter a conexão de até 1.152 usuários simultaneamente. A parceria com a SPN no Camarote Expresso 2222 vai contar também com a gestão de rede na plataforma Huawei Cloud Campus em tempo real. Os engenheiros da Agora Tecnologia irão monitorar e auxiliar o parceiro em Salvador (BA) de São Paulo (SP).

“Anualmente inovamos na cobertura carnavalesca, inserindo as mais diversas plataformas em ambiente de teste de estresse. Não há no Brasil ambiente de teste mais desafiador para uma plataforma Wi-Fi, estamos falando de altíssima densidade, com absurda perturbação eletromagnética causada pelos trios elétricos e todas as empresas de mídia que fazem a transmissão”, afirma o gerente de vendas da área de Soluções e Conectividade da Agora Tecnologia.

Kickoff 2023

No início de fevereiro a Agora Tecnologia fez seu kickoff com a Huawei, em evento para 300 convidados que puderam conhecer pessoalmente as novidades que serão distribuídas em 2023. Os pontos de acesso Wi-Fi 6, com antenas inteligentes e alta performance, switches multicamada com gerenciamento na nuvem, firewalls com inteligência artificial e roteadores com SD-WAN foram os destaques. A ideia da Huawei, com o apoio da Agora Tecnologia, é trazer uma revolução digital com essas linhas de produtos, preparando o mercado para essas novas tecnologias.

