27% de quem procura emprego busca opção que ofereça ambiente remoto

A cada dia, os brasileiros têm se preocupado mais com os impactos da economia e com o futuro do mercado de trabalho no país. Uma pesquisa realizada pelo site de empregos Indeed com cerca de 500 trabalhadores e pessoas que estão buscando emprego no Brasil revelou as principais preocupações relacionadas ao mercado de trabalho este ano: a falta de emprego é o número um da lista, sendo a resposta de 31% dos entrevistados, seguida de inflação (27%) e recessão (15%).

Além disso, muitos brasileiros estão em busca de novos empregos e carreiras que adotem rotinas de trabalho mais flexíveis. Ainda de acordo com a pesquisa, quando perguntados sobre os motivos pelos quais desejam um novo emprego, apenas 8% dos entrevistados disseram que não desejam fazer essa mudança. Para os demais, as principais motivações para a procura de outro emprego são aumento salarial (63%), seguido por mais flexibilidade (38%), trabalho remoto (27%) e mudança de carreira (24%). Os dados também apontaram que 15% desejam um novo emprego para ter um deslocamento mais curto, e 8% porque estão descontentes com seus superiores.

“Os últimos anos foram desafiadores para todos, em diferentes áreas. Ao mesmo tempo em que as pessoas buscam uma mudança, também se preocupam se conseguirão se reposicionar no mercado depois de tanta turbulência. Para poder fazer uma transição com segurança, é preciso se organizar e planejar adequadamente para eventuais contratempos”, explica Felipe Calbucci, diretor de vendas do Indeed no Brasil.

O que está acontecendo com a força de trabalho?

O desejo de mudar de emprego também pode estar relacionado à insatisfação dos funcionários com o local de trabalho. De acordo com outra pesquisa do Indeed com mais de 500 tomadores de decisão de empresas, 75% dos entrevistados veem sinais de que a força de trabalho em sua organização está desengajada. Calbucci acrescenta que “bem-estar e felicidade no trabalho são pontos de grande importância para os colaboradores de hoje, além de um lugar que também promova a saúde mental. Um trabalho que não favoreça esses requisitos está fadado a ter funcionários desmotivados e com baixa produtividade”.

O “Relatório Hiring & Workplace Trends 2023”, realizado a nível global pelo Indeed em parceria com a Glassdoor no final de 2022, revelou que investir no bem-estar dos colaboradores está entre uma das cinco tendências para o mercado nos próximos anos. A cultura da empresa provou ser valiosa para atrair e reter talentos, conforme demonstrou um estudo recente do Indeed nos EUA, onde 46% das pessoas disseram que suas expectativas de felicidade no trabalho aumentaram no ano passado, e 86% disseram que como se sentem no trabalho afeta como se sentem em casa.

Calbucci afirma que para acompanhar o futuro do mercado de trabalho, empregadores e profissionais precisam estar atualizados com as novas tendências e práticas. “As empresas precisam colocar o bem-estar e a saúde acima das métricas tradicionais de produtividade, pois é isso que vai proporcionar um melhor posicionamento da empresa no mercado e atrair mais candidatos, além de ajudar na retenção de talentos”, conclui o diretor de vendas.

Metodologia

A pesquisa foi realizada pelo Indeed com 503 brasileiros em busca de emprego e trabalhadores para apurar suas principais preocupações na hora de encontrar um novo emprego e também suas principais preocupações com o mercado de trabalho para 2023.

A pesquisa foi realizada pelo Indeed com 504 tomadores de decisão brasileiros para investigar o processo de busca por competências específicas nos candidatos. A pesquisa foi realizada via painel online em novembro de 2022.

