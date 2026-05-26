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Mariah Carey no Brasil: veja quanto custam os ingressos para os shows

A cantora fará shows em São Paulo e no Rio de Janeiro; confira os detalhes

Mariah Carey: popstar fará shows em São Paulo e no Rio de Janeiro (Reprodução/Vevo/Reprodução)

Mariah Carey: popstar fará shows em São Paulo e no Rio de Janeiro (Reprodução/Vevo/Reprodução)

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 26 de maio de 2026 às 12h54.

Dona do megahit "All I Want For Christmas Is You", cantora e compositora Mariah Carey realizará shows temáticos natalinos no Brasil em novembro. Em São Paulo, a apresentação ocorrerá no dia 17 de novembro no Allianz Parque. Para os fãs cariocas, o show será no dia 21, na Área Externa da Farmasi Arena.

Esse será o segundo ano consecutivo em que a popstar se apresenta no país. Em setembro do ano passado, ela foi a principal atração dos festivais Pró-Amazônia, em Belém, no Pará, e The Town, na capital paulista.

Quanto custam os ingressos para os shows da Mariah Carey?

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Os preços variam bastante dependendo da cidade e do setor. Confira abaixo os valores, segundo o Itaú:

São Paulo — Allianz Parque

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SetorMeia-entradaInteira
Cadeira SuperiorR$ 197,50R$ 395,00
Cadeira SilverR$ 297,50R$ 595,00
Cadeira Inferior SulR$ 297,50R$ 595,00
Cadeira GoldR$ 397,50R$ 795,00
Cadeira Inferior OesteR$ 447,50R$ 895,00
Cadeira Inferior LesteR$ 447,50R$ 895,00
Cadeira DiamondR$ 647,50R$ 1.295,00
Hot Seat OesteR$ 847,50R$ 1.295,00
Hot Seat LesteR$ 847,50R$ 1.295,00
Cadeira OrangeR$ 997,50R$ 1.995,00
Cadeira Platinum Itaú PersonnalitéR$ 1.997,50R$ 3.995,00
Cadeira Platinum — 5ª fileiraR$ 2.497,50R$ 4.995,00
Cadeira Platinum — 4ª fileiraR$ 2.997,50R$ 4.995,00
Cadeira Platinum — 3ª fileiraR$ 3.997,50R$ 5.995,00
Cadeira Platinum — 2ª fileiraR$ 5.997,50R$ 7.995,00
Cadeira Platinum — 1ª fileiraR$ 7.997,50R$ 9.995,00
Pacote VIP Itaú Super Fã*R$ 500,00

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*O Pacote VIP é vendido separadamente e exclusivo para compradores dos setores Platinum, Orange, Diamond, Gold ou Silver. Inclui kit com itens exclusivos do show.

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Rio de Janeiro — Área Externa da Farmasi Arena

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SetorMeia-entradaInteira
PistaR$ 247,50R$ 495,00
Pista Premium Itaú PersonnalitéR$ 447,50R$ 895,00
Pacote VIP Itaú Super FãR$ 1.447,50R$ 1.895,00
O Pacote VIP do Rio inclui um ingresso de PIT VIP — setor exclusivo na frente da Pista Premium — e kit com itens exclusivos do show.

Quando serão as vendas de ingressos para os shows da Mariah Carey?

Clientes Itaú têm acesso antecipado, com 30% de desconto na compra com cartão de crédito (limite de 4 ingressos inteiros por CPF, sujeito a disponibilidade):

  • Private Bank e Itaú Personnalité: a partir de 28 de maio, às 10h, até 29 de maio, às 9h59
  • Demais clientes Itaú Unibanco: a partir de 29 de maio, às 10h, até 30 de maio, às 10h
  • Venda geral: 1º de junho, a partir do meio-dia online e às 13h nas bilheterias oficiais

Todas as compras com cartão Itaú — na pré-venda ou não — podem ser parceladas em até 3x sem juros, segundo o Itaú.

Como comprar os ingressos para os shows da Mariah Carey?

Os ingressos podem ser adquiridos pelo site eventim.com.br/MariahCarey ou presencialmente nas bilheterias oficiais, que funcionam de terça a sábado, das 10h às 17h — exceto feriados, emendas de feriados, dias de jogos ou eventos de outras empresas.

Onde serão os shows da Mariah Carey no Brasil?

  • São Paulo Allianz Parque — Avenida Francisco Matarazzo, 1.705, Água Branca. Os portões abrem às 16h. A bilheteria oficial fica na Rua Palestra Itália, 200, Portão A. No dia 1º de junho (venda geral), as vendas presenciais ocorrerão excepcionalmente na Bilheteria B, no Portão B do Allianz Parque.
  • Rio de Janeiro Área Externa da Farmasi Arena — Avenida Embaixador Abelardo Bueno, 3.401, Barra da Tijuca. Os portões abrem às 16h. A bilheteria oficial fica no Estádio Nilton Santos (Engenhão), Bilheteria Norte, Rua das Oficinas, s/n, Engenho de Dentro. No dia do evento, a venda presencial ocorre na própria Farmasi Arena.

Espetáculo natalino de Mariah Carey

O espetáculo "Mariah Carey’s Christmas Time" existe desde 2014, quando o álbum natalino da artista completou 20 anos. Em 2025, durante a residência em Las Vegas, ela desenhou um show dividido em três atos, com diversos figurinos exclusivos para a ocasião, bailarinos e coro.

O repertório prioriza as faixas festivas, entre elas “All I Want For Christmas Is You”, “Silent Night” e “Joy To The World”. A auto-declarada Queen of Christmas (Rainha do Natal) estará no Brasil pela primeira vez com a apresentação.

Anúncio misterioso na Avenida Paulista

Para o anúncio, a Itaú Live, plataforma proprietária de música do Itaú Unibanco e apresentador do espetáculo no Brasil, e a 30e, maior companhia brasileira de entretenimento ao vivo e realizadora do projeto no país, criaram uma campanha inspirada no memético “descongelamento” da artista.

O banco instalou na Avenida Paulista, no centro de São Paulo, um outdoor com gelo ao redor dele. A ação está localizada próxima à esquina com a Rua Peixoto Gomide, em um ponto de ônibus.

Na primeira publicação, feita na madrugada desta terça-feira, 26, a empresa afirmou "Previsão de descongelamento na Avenida Paulista. O que será que vem por aí?".

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A estrutura, construída com elementos que simulam blocos de gelo, “derreteu” ao longo do dia até revelar o pôster oficial do espetáculo com a foto de Mariah Carey, revelando os detalhes do show com datas, horários e locais.

"O anúncio desse show pedia algo que fosse além do convencional. Ao levar o 'descongelamento' da Mariah Carey nas ruas de São Paulo e do Rio de Janeiro, nós convidamos os fãs a fazerem parte de um 'meme' global em tempo real, gerando conversas e conexões antes mesmo da artista subir ao palco", afirma Carol Pascoal, VP de Marketing e Comunicação da 30e.

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