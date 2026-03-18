A nova dinâmica entre indústria e varejo na era da IA

Por Samuel Domiciano dos Santos*

O setor de consumo no Brasil está operando sob uma nova realidade. Pressão inflacionária intermitente, volatilidade cambial, digitalização acelerada, consumidor hiperconectado e cadeias logísticas expostas a riscos globais tornaram o ambiente mais complexo, menos previsível e muito mais sensível à execução.

Nesse contexto, a eficiência isolada, por melhor que seja, deixou de ser suficiente. O novo diferencial competitivo nasce da integração entre os setores e essa integração, cada vez mais, passa por um elemento que já está no centro do jogo: a Inteligência Artificial.

O papel da tecnologia na redução de incertezas

É preciso encarar o avanço da IA não como promessa, mas como capacidade prática de enxergar padrões, reduzir incerteza e transformar sinais dispersos em decisões executáveis.

Mas ela não funciona no vácuo: depende de cooperação, dados consistentes e governança. Em outras palavras, a IA acelera o que a cadeia já consegue operar em conjunto e expõe o que ainda está fragmentado, funcionando como uma bússola para gestores.

Outro ponto crucial é que a relação entre indústria e varejo, historicamente pautada por negociação comercial e gestão de margem, precisa evoluir para cooperação estratégica estruturada.

Convergência de dados e produtividade

O objetivo não é apenas melhorar acordos, mas redesenhar a forma de operar a cadeia, repensando como se planeja, como se decide e como se executa, com métricas e informações alinhadas. Durante um tempo, a indústria otimizou o sell-in e o varejo otimizou o sell-out.

Esse desalinhamento gera custos recorrentes, como estoque acima do necessário, promoções pouco precisas e perda de margem. Agora, o próximo salto de produtividade vem da convergência de informações.

A integração de dados estruturados de venda real, elasticidade, ruptura, performance promocional e dinâmica regional é o que transforma a cooperação em resultado. As decisões passam a ser tomadas com base em evidência, a cooperação se torna uma estratégia e ao trabalhar com uma leitura em comum do mercado, o capital não empata.

Adaptabilidade e ciclos de consumo

A rentabilidade por espaço melhora e os lançamentos se tornam mais assertivos. Esse movimento de integração só se sustenta, no entanto, quando vem acompanhado de adaptabilidade.

O varejo opera em ciclos muito curtos porque o consumidor muda rápido, compara preços em tempo real, alterna canais e reage quase de imediato ao concorrente. Já a indústria carrega a profundidade necessária para garantir escala, qualidade e consistência, equilibrando capacidade produtiva, complexidade logística, portfólio e estratégia de marca.

O ponto não é escolher um lado. É combinar as duas forças em um sistema que responda rápido sem perder coerência. Pilotar a cadeia em conjunto significa reduzir a distância entre o que acontece na ponta e o que é decidido no centro.

Gestão coordenada e machine learning

Significa transformar sinais do dia a dia, como ruptura por cluster de loja, desempenho real de promoções, sensibilidade de preço por microrregião e variações de demanda, em decisões coordenadas de abastecimento, sortimento, precificação e execução.

Quando a cadeia cria cadência e governança para agir com frequência no curto prazo, sem comprometer o médio e longo prazo, a volatilidade deixa de ser apenas risco e passa a ser uma variável administrável. O contrário também é verdadeiro: “sem adaptabilidade, integração vira relatório e não vira resultado.”

A IA deixa de ser “projeto” e vira infraestrutura de competitividade quando, em vez de leituras fragmentadas e decisões baseadas em médias, os modelos de machine learning conseguem cruzar variáveis para gerar recomendações mais práticas.

Impactos práticos na eficiência operacional

No cotidiano, isso tende a se traduzir em três tipos de impacto, especialmente relevantes para indústria e varejo quando atuam em cooperação.

O primeiro deles é a redução de erros no abastecimento, por conta das previsões mais precisas de demanda. O segundo, alertas preditivos de ruptura e recomendações de sortimento por perfil de loja com mais aderência regional.

E, por fim, a gestão passa a receber sugestões de precificação e promoção mais consistentes por conta da elasticidade real, reduzindo a dispersão de verba e protegendo a margem de lucro.

Inteligência aplicada como vantagem cumulativa

Em resumo, quando a cadeia decide com mais precisão, a necessidade de estoque de segurança diminui, a disponibilidade em gôndola melhora, o giro aumenta e a margem fica menos vulnerável às oscilações externas.

Em um país como o Brasil, onde diferenças regionais são estruturais e a competição é intensa, a inteligência aplicada com disciplina de execução vira vantagem competitiva acumulativa.

É importante enfatizar, no entanto, que sem governança adequada, dados e tecnologia viram complexidade. Integração real exige padronização de cadastros, qualidade de dados, indicadores bem definidos e processos claros para transformar informação em ação.

Decisões baseadas em resultados reais

Quando indústria e varejo trabalham com uma base confiável e métricas compartilhadas, o debate deixa de ser sobre “qual número está certo” e passa a ser sobre qual decisão gera mais resultado.

Mas tudo isso requer decisões concretas: padronizar como os dados fluem entre indústria e varejo, estabelecer cadências operacionais conjuntas e definir métricas que ambos os lados reconheçam como válidas.

A empresa que insistir em operar isoladamente perderá previsibilidade. A que integrar informação, tecnologia e parceria, ganhará consistência e margem.

*Samuel Domiciano dos Santos é vice-presidente de Novos Produtos para Varejo da Scanntech no Brasil.