IA avança rapidamente no varejo e 56% já usam tecnologia na região Sul

A Inteligência Artificial avança de forma acelerada no varejo do Sul do país. Segundo levantamento da Zucchetti Brasil, em parceria com a Central do Varejo, 56% das empresas de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná já utilizam soluções baseadas em IA, enquanto os outros 44% ainda não adotaram a tecnologia, mas demonstram interesse crescente. A EXAME teve acesso ao estudo nacional que mapeou como o setor tem aplicado e percebido valor em ferramentas de IA.

Os resultados completos — nacionais e regionais — serão apresentados nesta quarta-feira ((26), em Florianópolis, na sede da FACISC (Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina), durante evento promovido pela Zucchetti.

Entre as empresas da região Sul que já incorporaram IA às operações, 34% utilizam a tecnologia diariamente. Outras 19,5% recorrem a ela semanalmente, 12,2% mensalmente e 26,8% de forma esporádica.

As aplicações mais frequentes envolvem chatbots e atendimento automatizado (22,4%), seguidas por ferramentas de produtividade — como ChatGPT e Copilot — citadas por 20,7%. Soluções de análise de dados e relatórios aparecem na terceira posição, com 17,2%.

Ganho de eficiência

Entre as empresas que ainda não utilizam inteligência artificial, o principal motivo citado foi a falta de conhecimento sobre o tema, apontada por 37,3%. Em seguida, aparecem fatores como o custo elevado ou o retorno incerto, mencionado por 17,3%, e a falta de tempo ou equipe para implementação, indicada por 13,3% dos entrevistados.

Os números da região Sul se aproximam do cenário nacional. Segundo o levantamento da Zucchetti e da Central do Varejo, que ouviu 373 profissionais do setor em 21 estados e no DF, em todo o país 59% das empresas varejistas já utilizam inteligência artificial em suas operações e 90% pretendem ampliar o uso ou investimento nos próximos meses. As principais aplicações citadas pelos entrevistados incluem marketing e geração de conteúdo, sumarização de textos e transcrições e atendimento ao cliente.

Ainda de acordo com o estudo nacional, a IA generativa se destaca como a tecnologia mais utilizada, citada por 63% dos varejistas. Em seguida, aparecem aplicações baseadas em aprendizado de máquina, processamento de linguagem natural, visão computacional e robótica autônoma.

Além disso, 87% dos entrevistados afirmam que a IA já trouxe ganhos diretos de eficiência, especialmente no atendimento ao cliente, área vista como a de maior potencial para avanços nos próximos meses.

Encontro em Florianópolis

O encontro em Florianópolis nesta quarta-feira, exclusivo para convidados, reunirá Daniel Zanco, CEO da Central do Varejo, e Bernardo Rachadel, diretor de IA da Zucchetti, além de autoridades regionais da Facisc e de Câmaras de Dirigentes Lojistas (CDLs) de Santa Catarina.

A programação, que começa às 18h30min, contará com a apresentação completa dos dados da pesquisa e uma análise conduzida pelos dois executivos, destacando tendências, desafios e oportunidades para o varejo no contexto da inteligência artificial. O evento é realizado pela Zucchetti em parceria com FACISC, Central do Varejo, FCDL (Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas) de Santa Catarina e SEBRAE-SC.

Segundo Bernardo Rachadel, os resultados do levantamento reforçam que a inteligência artificial já deixou de ser tendência para se tornar parte concreta da operação varejista. “A IA está ajudando as empresas a elevarem a eficiência, entender melhor o comportamento do consumidor e direcionar esforços para áreas de maior impacto”, analisa diretor de IA da Zucchetti. “O varejo enfrenta desafios importantes de competitividade e custos, e a inteligência artificial surge como um caminho real para ampliar capacidade operacional, apoiar equipes e fortalecer a performance das lojas”, complementa Daniel Zanco.

Sobre a Zucchetti

Com uma versatilidade de produtos que atendem múltiplos setores, de varejo a indústrias, lojas virtuais a hotéis, a Zucchetti fornece software para 750 mil empresas em todo o mundo. Sendo a primeira software house italiana e uma das maiores companhias da Europa no segmento, a empresa tem sedes por toda a Itália e está presente em mais de 50 países, tais como Alemanha, Estados Unidos, França, Suíça e, há 14 anos, no Brasil — onde conta com 120 mil clientes e mais de 4 mil parceiros.

No país, a empresa mantém quatro pilares — software ERPs, software de automação comercial (PDV), sistemas de gestão para RH (HR Tech) e assinaturas digitais (D4Sign). No mundo, a Zucchetti conta com 8 mil colaboradores. Entre seus clientes estão Banco Inter, Ifood, Stone, Lojas Marisa, Volkswagen, ArcelorMittal, Cimed, Danone, CSN e Marcopolo.