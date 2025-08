4 exemplos de como o varejo brasileiro está usando a IA generativa para aumentar a produtividade

A Inteligência Artificial saiu do campo das promessas e se tornou peça-chave na gestão do varejo brasileiro. Aplicada em setores que vão do atendimento à logística, passando por vendas e planejamento, a tecnologia tem ampliado a produtividade e aberto novas frentes de relacionamento com consumidores, além de otimizar recursos.

Segundo estudo da Accenture, a IA generativa pode elevar a produtividade entre 11% e 17% em diversos segmentos da economia. Ao acelerar a análise de dados e melhorar a tomada de decisão, a ferramenta ajuda a reduzir custos e impulsiona a competitividade — tornando-se vital para o crescimento sustentável e a inovação na América Latina.

No Brasil, grandes empresas mostram avanços concretos com a adoção da IA em suas operações. Veja como:

1. Casas Bahia reduziu tempo de espera em 50%

Com mais de 10 mil vendedores apoiados, a Casas Bahia desenvolveu a Bah.IA, assistente virtual que usa machine learning para sugerir produtos e abordagens personalizadas com base no perfil do cliente.

Nos canais digitais, outra ferramenta reduziu o tempo de espera em até 50% e acelerou a resolução de dúvidas em 30%. O projeto faz parte da estratégia do grupo para reforçar a operação omnicanal e otimizar desde a cadeia logística até o relacionamento com fornecedores.

2. Assaí soluciona 80% dos pedidos digitais

O atacarejo, que tem mais de 300 lojas em 24 estados brasileiros, intensificou o uso de IA para aumentar a eficiência operacional e melhorar a experiência de clientes, fornecedores e colaboradores.

A tecnologia está presente em áreas como precificação, logística, abastecimento e automação de processos administrativos, somando mais de 70 projetos de IA em andamento, incluindo a assistente virtual Sol, que soluciona 80% dos pedidos digitais.

Além disso, a companhia promove transformação digital de dentro para fora, por meio de treinamentos e capacitação contínua de colaboradores, com eventos, como o Assaí Tech, e parcerias com instituições de ensino.

3. GPA utiliza IA na logística

O Grupo Pão de Açúcar aplica IA para prever a demanda regional de produtos, ajustando estoques e pedidos com precisão para evitar desperdícios e melhorar a disponibilidade nas lojas. A tecnologia otimiza a roteirização das entregas, cortando custos logísticos e o tempo de deslocamento.

Outro uso da IA é na identificação de padrões de consumo que apoiam a gestão de categorias e planejamento promocional. Desde a implantação, o índice de ruptura caiu e a acuracidade dos pedidos avançou em toda a rede.

4. Renner consegue prever comportamentos e antecipar tendências

A Lojas Renner S.A. adota uma forte cultura orientada por dados, com uma diretoria específica criada em 2020 para impulsionar o uso de inteligência artificial e machine learning em diversas áreas do negócio.

A empresa utiliza essas tecnologias para prever comportamentos, antecipar tendências e melhorar a experiência do cliente. Um exemplo é o desenvolvimento de coleções, onde dados de redes sociais, desfiles e eventos ajudam a acelerar e tornar mais assertivo o processo criativo e produtivo.

A IA também é usada para otimizar o sortimento e a distribuição de peças nas lojas, com um modelo omnicanal abastecido 100% por SKU, além de oferecer recomendações personalizadas de moda nos canais digitais e, futuramente, nas lojas físicas.

A companhia usa etiquetas RFID em todos os produtos, o que garante acuracidade de estoque e agilidade nos caixas, inclusive nos de autoatendimento.

