O que é machine learning e por que falam tanto sobre isso?

De recomendações em streaming a análise de crédito, o machine learning já faz parte da rotina digital
Publicado em 8 de março de 2026 às 07h00.
Você já deve ter ouvido o termo machine learning em algumas situações, principalmente no trabalho. Trata-se de uma técnica que permite que os sistemas computacionais aprendam padrões a partir de dados e melhorem seu desempenho ao longo do tempo, sem serem programados explicitamente para cada tarefa.
Empresas de tecnologia, como Google e Microsoft, utilizam machine learning em produtos que vão de buscadores a assistentes virtuais.
As ferramentas podem ser usadas em atividades mais complexas ou em tarefas simples, como recomendar um filme ou música de uma plataforma de streaming.
O machine learning é um ramo da inteligência artificial que desenvolve algoritmos capazes de identificar padrões em grandes volumes de dados e usar essas informações para fazer previsões ou tomar decisões.
Em vez de seguir regras fixas programadas manualmente, o sistema é treinado com dados históricos. A partir desse treinamento, ele ajusta seus próprios parâmetros para melhorar resultados.
O processo de aprendizado de máquina funciona com base em três elementos principais:
Os modelos de aprendizado podem ser classificados em três níveis:
A tecnologia está incorporada a diversos serviços cotidianos. Veja abaixo alguns exemplos de aplicação.
Em muitos casos, o usuário interage com machine learning sem perceber.
O crescimento da capacidade computacional e o aumento no volume de dados disponíveis impulsionaram o avanço do machine learning.
Além disso, empresas passaram a utilizar machine learning para automatizar processos, reduzir custos e melhorar a experiência do cliente.
A inteligência artificial (IA) é o conceito mais amplo que engloba sistemas capazes de simular aspectos do pensamento humano e criar textos ou imagens.
Por outro lado, o machine learning é uma das técnicas dentro da IA.
Ou seja, toda aplicação de machine learning faz parte da inteligência artificial, mas nem toda inteligência artificial depende exclusivamente de aprendizado de máquina.