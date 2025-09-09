Domine segurança psicológica e performance em liderança com essa aula gratuita

Um bom líder é aquele que, em sua gestão e tomadas de decisão, consegue conciliar os interesses de três stakeholders: os clientes, o time, e os acionistas. (Klaus Vedfelt/Getty Images)
Publicado em 9 de setembro de 2025 às 10h07.
Em um mundo corporativo em rápida transformação, liderar vai muito além de organizar tarefas. Trata-se de criar conexões profundas, confiança e alta performance nos times.
Esta é uma aula ao vivo gratuita, marcada para 7 de outubro, às 19h30, com vagas restritas. Em vez de apenas teoria, o encontro oferece casos práticos de líderes que escalaram grandes organizações, compartilhando erros, acertos e táticas que realmente produzem resultados.
A masterclass foca em três pilares fundamentais:
A aula é ideal para:
A masterclass foi pensada para eliminar os dilemas mais comuns na jornada do líder iniciante:
Transformar a forma de liderar não é apenas uma escolha, mas uma necessidade para quem busca crescer na carreira.
