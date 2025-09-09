Carreira

Domine segurança psicológica e performance em liderança com essa aula gratuita

Masterclass ao vivo gratuita explica como alinhar cultura, performance e engajamento com exemplos práticos

Um bom líder é aquele que, em sua gestão e tomadas de decisão, consegue conciliar os interesses de três stakeholders: os clientes, o time, e os acionistas.  (Klaus Vedfelt/Getty Images)

Gabriella Uota
Redatora

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 10h07.

Em um mundo corporativo em rápida transformação, liderar vai muito além de organizar tarefas. Trata-se de criar conexões profundas, confiança e alta performance nos times. 

Pensando nisso, o Na Prática oferece uma masterclass online e gratuita sobre Liderança Transformadora, com foco em segurança psicológica, cultura e performance, ministrada por líderes inspiradores e repleta de casos reais que ensinam o que funciona de verdade. 

Com vagas limitadas, é sua chance de dominar estratégias poderosas para liderar com propósito e eficácia.

Transforme sua forma de liderar e conquiste resultados reais.

O que é e por que vale a pena assistir essa masterclass

Esta é uma aula ao vivo gratuita, marcada para 7 de outubro, às 19h30, com vagas restritas. Em vez de apenas teoria, o encontro oferece casos práticos de líderes que escalaram grandes organizações, compartilhando erros, acertos e táticas que realmente produzem resultados.

A masterclass foca em três pilares fundamentais:

  • Segurança psicológica, para que o time se sinta à vontade para inovar e expressar ideias;

  • Alinhamento entre cultura e performance, garantindo que a entrega de resultados não sacrifica os valores do time;

  • Engajamento coletivo, usando inspiração e propósito como motores de alta performance.

Para quem é essa aula gratuita?

A aula é ideal para:

  • Novos líderes que estão assumindo mais responsabilidades;

  • Gestores que buscam acelerar a performance sem perder talentos;

  • Profissionais de RH e cultura que apoiam times em expansão;

  • Fundadores e lideranças em empresas com crescimento acelerado.

O que você vai aprender no Liderança Transformadora

A masterclass foi pensada para eliminar os dilemas mais comuns na jornada do líder iniciante:

Problemas que você vai deixar para trás

  • Insegurança sobre sua capacidade de liderar

  • Falta de clareza entre ser chefe e ser amigo da equipe

  • Baixo engajamento ou dificuldade em desenvolver o time

Seja o líder que o mercado procura: preparado, inovador e inspirador.

  • Estagnação na carreira e ausência de perspectiva de crescimento

Resultados que você irá conquistar

  • Fazer a transição de executor para líder com mais leveza

  • Dominar estratégias que alinham cultura, performance e resultados

  • Entender o papel essencial da segurança psicológica em times de alta entrega

  • Saber como evitar erros comuns na gestão de pessoas

  • Motivar sua equipe em torno de objetivos coletivos

  • Manter o time acima da média em performance

Liderança que inspira resultados

Transformar a forma de liderar não é apenas uma escolha, mas uma necessidade para quem busca crescer na carreira. 

A masterclass Liderança Transformadora oferece conteúdos aplicáveis, dinâmicas práticas e um ambiente rico em conexões.

Essa é a oportunidade de se preparar para um mercado em constante mudança, aprendendo com especialistas e empresas que já estão moldando o futuro do trabalho.

GARANTA SUA VAGA AQUI

