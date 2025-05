6 inovações apresentadas no Agrotins 2025

O Tocantins é o 11º terceiro maior produtor de grãos do Brasil, com safra 2024/25 de 8,9 milhões de toneladas. Considerado protagonista do agronegócio no Norte do Brasil, o estado recebeu entre os dias 13 e 17 de maio a feira Agrotins 2025.

O evento foi realizado no Parque Agrotecnológico Engenheiro Agrônomo Mauro Mendanha, em Palmas. Em sua 25ª edição, a Agrotins reuniu centenas de expositores com o objetivo de fortalecer o papel do estado como potência do agro.

Realizada pelo Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (Seagro), a feira levou ao público inovações em fertilizantes, máquinas, veículos leves e pesados, práticas de manejo, tudo isso em um momento em que a região avança no cultivo de grãos, na rastreabilidade do rebanho bovino e em projetos de infraestrutura para escoar a produção.

Foram 700 mil metros quadrados de espaço,

Público de 200 mil visitantes,

Cerca de 1,2 mil expositores, 33% a mais que em 2024

Ação “ Agrotins Alimenta Quem Precisa ” arrecadou mais de 3 mil cestas básicas e R$ 100 mil;

Movimentação de mais de R$ 4,5 bilhões em negócios, quase 10% acima do apurado no ano passado.

Entre as diferentes empresas que participaram da feira, seis tiveram grande destaque:

1. EuroChem apresentou soluções para potencializar lavouras de soja e milho

A EuroChem, empresa global de fertilizantes, levou soluções desenvolvidas para potencializar o desempenho agrícola na região, com foco em cultivos de soja e milho.

O portfólio inclui as linhas Avigo, Croplex e SunKiss, com tecnologias voltadas para produtividade e eficiência no campo.

O Avigo, primeira linha premium desenvolvida no Brasil, tem como diferencial a tecnologia que favorece o desenvolvimento radicular e a absorção de água e nutrientes.

O Croplex oferece uma combinação equilibrada de Nitrogênio, Fósforo e Enxofre no mesmo grânulo, a fim de garantir uniformidade na distribuição dos nutrientes e maior fluidez no plantio.

O SunKiss é voltado à adubação de cobertura do milho, oferecendo duas fontes de Nitrogênio — Nítrico e Amoniacal — que visam menor acidificação do solo e melhor desempenho ao longo do ciclo.

2. Jaraguá Máquinas apostou na força da tecnologia HORSCH para o campo

A Jaraguá Máquinas apresentou equipamentos da marca alemã HORSCH, reconhecida pela atuação no desenvolvimento de soluções para o plantio e preparo do solo.

A empresa destacou implementos que visam atender às demandas de eficiência operacional e precisão nas atividades agrícolas.

A presença da HORSCH no evento reflete o interesse crescente por tecnologias que possam contribuir para o aumento da produtividade no campo.

3 - Sky Drones apresentou equipamentos para pulverização automatizada no Cerrado

A Sky Drones, empresa brasileira especializada em sistemas aéreos remotamente pilotados, participou da Agrotins 2025 com foco em soluções para mapeamento e pulverização agrícola.

Entre os equipamentos exibidos estavam o drone Zangão, voltado para mapeamento de áreas agrícolas, e o Pelicano, destinado à pulverização em locais de difícil acesso.

O Zangão é capaz de cobrir até 500 hectares em 30 minutos, enquanto o Pelicano pode transportar até 10 kg de defensivos agrícolas por voo, cobrindo aproximadamente um hectare em 15 minutos.

4 - Makifer apresentou equipamentos das marcas Branco, INGCO e Makita

A Makifer exibiu produtos de suas três principais marcas: Branco, INGCO e Makita. A empresa proporcionou aos visitantes a oportunidade de conhecer de perto os equipamentos por meio de demonstrações práticas.

A participação na feira teve como objetivo apresentar as soluções disponíveis para o setor agropecuário e promover a interação com os profissionais do campo.

5 - Grão de Ouro destacou potência e conectividade em máquinas agrícolas

A Grão de Ouro Máquinas participou da Agrotins 2025 apresentando sua linha de tratores, com destaque para o modelo T8 PLM Intelligence, que oferece até 389 cavalos de potência e incorpora sistemas de conectividade que visam otimizar as operações agrícolas.

A empresa enfatizou a importância da mecanização e da tecnologia para atender às exigências da agricultura moderna, buscando oferecer soluções que contribuam para a eficiência e produtividade no campo.

6 - Planalto Tratores apresentou soluções em mecanização agrícola

A Planalto Tratores destacou sua atuação no fornecimento de tratores e equipamentos para o setor agropecuário. A empresa apresentou soluções em mecanização agrícola, visando atender às necessidades dos produtores rurais da região. Durante o evento, a empresa proporcionou aos visitantes a oportunidade de conhecer de perto os equipamentos e discutir as inovações disponíveis para o campo.

