O que é agropecuária: definição, características e importância para a economia

A agropecuária é o motor que impulsiona a produção de alimentos e matérias-primas ao redor do mundo. Combinando atividades agrícolas e pecuárias, esse setor desempenha um papel fundamental na alimentação da população global e na economia dos países.

De acordo com o Censo Agropecuário do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Brasil possui um total de 5.073.32 estabelecimentos agropecuários, ocupando uma área total de 351.289 milhões de hectares, ou seja, cerca de 41% da área total do país.

Ainda de acordo com o IBGE, “toda unidade de produção dedicada, total ou parcialmente, a atividades agropecuárias, florestais e aquícolas, subordinada a uma única administração: a do produtor ou administrador” é considerado estabelecimento agropecuário.

Saiba mais: Quais as diferenças entre rancho, sítio, fazenda e chácara?

O que é agropecuária?

A palavra "agropecuária" tem origem no latim, derivando-se de "agro", que significa "campo" ou "terra cultivada", e "pecuária", que se refere à criação de animais. Assim, a agropecuária pode ser definida como a combinação de atividades agrícolas e pecuárias, envolvendo a produção vegetal e animal.

Essas atividades abrangem desde o cultivo de plantas para alimentação humana e animal até a criação de animais para diversos fins, como produção de carne, leite, ovos, lã, entre outros. É um setor multifacetado e essencial para suprir a demanda global por alimentos e matérias-primas.

Ao cultivar terras e criar animais, a agropecuária supre a demanda por alimentos básicos, como cereais, frutas, legumes e carne, enquanto fornece matérias-primas essenciais para indústrias de alimentos, têxteis e químicas.

Qual a importância da agropecuária?

A agropecuária é importante por diversos motivos. Ela garante o abastecimento de alimentos para a população, fornecendo matérias-primas essenciais para diversas indústrias. Além disso, contribui para a segurança alimentar, gerando empregos e impulsionando a economia.

A agropecuária também promove o desenvolvimento rural, preserva a cultura e tradições agrícolas, mantém a sustentabilidade ambiental e combate à fome e a pobreza. Com seu papel crucial na vida das comunidades rurais, fortalece a autonomia e a soberania alimentar.

Quais as diferenças entre agropecuária e pecuária?

A pecuária se concentra especificamente na criação e reprodução de animais, com o objetivo principal de obter produtos como carne, leite, ovos e outros derivados. Por outro lado, a agropecuária é um termo mais abrangente, que engloba também as atividades agrícolas, como o cultivo de vegetais, cereais e frutas.

Como a agropecuária pode ser classificada: extensiva ou intensiva

A agropecuária pode ser classificada em dois tipos principais: extensiva e intensiva. A agropecuária extensiva é caracterizada pelo uso de grandes áreas de terra com baixa densidade de animais ou cultivos.

Na extensiva, são necessárias áreas extensas para a produção, pois a taxa de utilização do solo é menor.

Já a agropecuária intensiva utiliza técnicas avançadas de manejo, visando maximizar a produção em áreas menores. É comum o uso de tecnologias modernas, como sistemas de irrigação, controle de temperatura, alimentação especializada e melhoramento genético dos animais.

Saiba mais: Mais de 1,3 milhão de pecuaristas colocam o Brasil na liderança das exportações de carne

Agropecuária no contexto brasileiro

A agropecuária no Brasil possui uma posição de destaque a nível mundial, sendo um dos principais produtores e exportadores de alimentos. O país desfruta de uma abundância de recursos naturais favoráveis, como terras férteis, clima propício e vastas áreas disponíveis para o desenvolvimento da agropecuária. Esses fatores contribuem para a eficiência do agronegócio brasileiro, que desempenha um papel crucial na balança comercial, impulsionando as exportações e gerando divisas para o país.

Atualmente, o Mato Grosso é responsável por cerca de 17% do Valor Bruto de Produção (VPB) agropecuária brasileiro, ou seja 204 bilhões de reais, o que coloca o estado no ranking de maior produtor do país e líder na produção nacional agrícola. A estimativa do Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária (Imea) é que até 2032, a área de soja do estado chegue em 16,5 milhões de hectares plantados.

Vale ressaltar que a soja e o milho são os carros-chefes responsáveis pelo feitio. Mato Grosso também é o maior produtor de milho e algodão, conforme levantamento divulgado pela Secretaria de Estado e Desenvolvimento Economico (Sedec) do Governo de Mato Grosso.

A agropecuária brasileira é reconhecida internacionalmente pela sua capacidade de suprir tanto o mercado interno quanto o externo com alimentos de alta qualidade, consolidando a sua posição como um importante player no mercado global.