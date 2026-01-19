5 maneiras de captar o interesse da geração Z em 2026

A comunicação entre marcas e a geração Z vem transformando a lógica da Creator Economy. Jovens dominam as redes sociais com linguagem própria, comportamento autêntico e novas formas de interação, o que exige das marcas mais do que presença, é preciso estratégia, escuta ativa e leitura cultural.

Eventos como o CEEX (Creator Economy Experience) atuam como catalisadores dessa nova dinâmica ao reunir criadores de conteúdo, marcas e especialistas para discutir tendências, inovação e caminhos possíveis para o futuro da comunicação.

A partir dessas trocas, torna-se possível identificar direções essenciais para a relação entre influenciadores, marcas e público em 2026.

“A Creator Economy busca se conectar com a geração Z por meio de marcas que sabem ouvir, constroem relações reais e entendem que comunicação hoje é uma troca necessária para evoluir”, diz Victor Cabral, CEO e fundador do CEEX.

Especialista, Cabral lista cinco dicas essenciais para marcas que desejam alavancar este ano.

1. Autenticidade é o básico para crescer

A nova geração percebe quando marcas estão apenas copiando e “fazendo personagens”, eles estão trazendo cada vez mais à tona debates sobre identidade e narrativas próprias. É preciso colocar a identidade da marca na hora de produzir para se manter relevante. Ter sua voz ativa traz coerência e visibilidade.

2. Comunidade vale mais do que número

Formar comunidades é essencial para a construção de uma marca e de diálogos. Entender seu público e construir relações possibilita transformar as conversas em campanhas.

“Comunidade é o principal para a evolução e crescimento de uma marca. Quando se escuta e constrói uma relação, seja ela pessoal quando conjunto, o pertencimento no mercado se torna mais fácil”, diz Victor Cabral.

3. Mais conversa

A maneira de conversar mudou, é preciso construir mais diálogo do que propaganda. O público jovem valoriza a escuta ativa e diálogos que façam sentido com a marca e com o que eles buscam. É necessário atingir o que o público está interagindo e construir uma narrativa que converse com os interesses deles com a marca.

4. Propósito fora das redes sociais

Fazer um post sobre causas já não é o suficiente. A geração Z valoriza marcas que estão verdadeiramente conectadas com as suas causas e que agem fora das redes. Não basta apenas mostrar-se preocupado, é necessário agir e demonstrar atitude, dessa forma você garante um alcance maior e se mostra relevante.

5. Se arriscar para não ficar para trás

Experimentar formatos novos e aprender com o erro é um dos principais métodos para entender o que seu público busca e entender o que está funcionando para a sua marca. É preciso aprender rápido tanto com os erros, quanto com os acertos.

O mercado é dinâmico e sempre está com novidades, se arriscar é uma estratégia de se manter relevante.