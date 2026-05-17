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Irã vai participar da Copa? Fifa acredita que sim após 'reunião excelente'

Membros da entididade do futebol se reuniram com representantes iranianos na Turquia

Torcedores do Irã durante jogo das eliminatórias da Copa, em Teerã, em junho de 2025 (Atta Kenare/AFP)

Torcedores do Irã durante jogo das eliminatórias da Copa, em Teerã, em junho de 2025 (Atta Kenare/AFP)

Da redação, com agências
Da redação, com agências

Redação Exame

Publicado em 17 de maio de 2026 às 10h06.

Última atualização em 17 de maio de 2026 às 10h10.

A Fifa demonstrou confiança na participação da seleção do Irã na Copa do Mundo que será disputada a partir de 11 de junho no Canadá, no México e nos Estados Unidos, após se reunir com membros da federação da república islâmica em Istambul, na Turquia.

"Tivemos uma reunião excelente, uma reunião construtiva junto com a Federação de Futebol do Irã. Creio que estamos trabalhando em estreita colaboração e esperamos com grande entusiasmo dar-lhes as boas-vindas à Copa do Mundo da Fifa 2026", declarou o secretário-geral do órgão máximo do futebol mundial, Mattias Grafström, em um comunicado em seu site.

Nesse encontro, realizado no sábado em Istambul, foram tratados "alguns assuntos operacionais", segundo a nota.

"Estou muito feliz por termos conseguido ter esse intercâmbio tão positivo; tanto a Federação de Futebol do Irã quanto a Fifa estamos muito satisfeitas com a reunião e entusiasmadas para dar as boas-vindas ao Team Melli nos EUA, Canadá e México", afirmou Grafström.

Por sua vez, o presidente da Federação de Futebol do Irã, Mehdi Taj, demonstrou-se "satisfeito" após se reunir com Grafström e receber garantias de que sua seleção poderá participar sem contratempos do Mundial de 2026.

"Tivemos uma reunião positiva e construtiva com a Fifa. Discutimos nossas preocupações e expressamos nosso compromisso conjunto para garantir a participação sem contratempos da Seleção Nacional na Copa do Mundo", disse Mehdi Taj, segundo divulgou a Fifa.

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, também assegurou que o Irã será recebido com grande entusiasmo na América do Norte, durante o que promete ser o evento esportivo mais inclusivo da história.

Calendário da seleção do Irã

Está previsto que a seleção iraniana viaje nos próximos dias para a Turquia para um período de treinamentos, antes de seguir para os Estados Unidos, onde disputará, a partir do dia 16 de junho, suas partidas da fase de grupos contra Nova Zelândia, Bélgica e Egito em Los Angeles e Seattle.

Apesar do conflito bélico com os Estados Unidos, a participação iraniana no Mundial está mantida, embora o acesso de delegações e funcionários da equipe continue sujeito às políticas migratórias dos países anfitriões.

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, indicou recentemente que não haverá problema para autorizar a entrada dos jogadores, mas que não será permitido o acesso ao país de membros da comissão técnica da federação que, segundo Washington, mantêm vínculos com a Guarda Revolucionária iraniana.

No domingo passado, a federação iraniana assegurou que participará do Mundial se forem respeitadas dez condições que incluem garantias de que obterão os vistos, de segurança e de que sua bandeira e hino serão respeitados diante de possíveis manifestações de dissidentes que residem nos Estados Unidos.

Com EFE

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