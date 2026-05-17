Irã vai participar da Copa? Fifa acredita que sim após 'reunião excelente'

A Fifa demonstrou confiança na participação da seleção do Irã na Copa do Mundo que será disputada a partir de 11 de junho no Canadá, no México e nos Estados Unidos, após se reunir com membros da federação da república islâmica em Istambul, na Turquia.

"Tivemos uma reunião excelente, uma reunião construtiva junto com a Federação de Futebol do Irã. Creio que estamos trabalhando em estreita colaboração e esperamos com grande entusiasmo dar-lhes as boas-vindas à Copa do Mundo da Fifa 2026", declarou o secretário-geral do órgão máximo do futebol mundial, Mattias Grafström, em um comunicado em seu site.

Nesse encontro, realizado no sábado em Istambul, foram tratados "alguns assuntos operacionais", segundo a nota.

"Estou muito feliz por termos conseguido ter esse intercâmbio tão positivo; tanto a Federação de Futebol do Irã quanto a Fifa estamos muito satisfeitas com a reunião e entusiasmadas para dar as boas-vindas ao Team Melli nos EUA, Canadá e México", afirmou Grafström.

Por sua vez, o presidente da Federação de Futebol do Irã, Mehdi Taj, demonstrou-se "satisfeito" após se reunir com Grafström e receber garantias de que sua seleção poderá participar sem contratempos do Mundial de 2026.

"Tivemos uma reunião positiva e construtiva com a Fifa. Discutimos nossas preocupações e expressamos nosso compromisso conjunto para garantir a participação sem contratempos da Seleção Nacional na Copa do Mundo", disse Mehdi Taj, segundo divulgou a Fifa.

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, também assegurou que o Irã será recebido com grande entusiasmo na América do Norte, durante o que promete ser o evento esportivo mais inclusivo da história.

Calendário da seleção do Irã

Está previsto que a seleção iraniana viaje nos próximos dias para a Turquia para um período de treinamentos, antes de seguir para os Estados Unidos, onde disputará, a partir do dia 16 de junho, suas partidas da fase de grupos contra Nova Zelândia, Bélgica e Egito em Los Angeles e Seattle.

Apesar do conflito bélico com os Estados Unidos, a participação iraniana no Mundial está mantida, embora o acesso de delegações e funcionários da equipe continue sujeito às políticas migratórias dos países anfitriões.

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, indicou recentemente que não haverá problema para autorizar a entrada dos jogadores, mas que não será permitido o acesso ao país de membros da comissão técnica da federação que, segundo Washington, mantêm vínculos com a Guarda Revolucionária iraniana.

No domingo passado, a federação iraniana assegurou que participará do Mundial se forem respeitadas dez condições que incluem garantias de que obterão os vistos, de segurança e de que sua bandeira e hino serão respeitados diante de possíveis manifestações de dissidentes que residem nos Estados Unidos.

Com EFE