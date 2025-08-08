4 exemplos de como qualquer setor pode criar uma campanha ou produtos para o Dia dos Pais

Do varejo ao foodservice, marcas investem na data comemorativa ( andreswd/Getty Images)
Publicado em 8 de agosto de 2025 às 07h00.
A cada ano, o Dia dos Pais fica um pouco mais variado, com filhos explorando presentes ofertados por diferentes segmentos. Não é atoa que a expectativa é de um movimento positivo nos shopping centers – os centros comerciais brasileiros com maior variedade de estabelecimentos.
Segundo levantamento da Abrasce (Associação Brasileira de Shopping Centers), as vendas devem crescer 2,2% em relação ao mesmo período do ano passado, movimentando cerca de R$4,3 bilhões.
Separamos quatro exemplos de como todo segmento do varejo – e até mesmo do – foodservice, pode criar uma campanha ou produtos para o Dia dos Pais.
O autocuidado masculino está passando por uma verdadeira transformação. Mais conscientes, atentos à saúde física e emocional, e buscando qualidade de vida de forma ativa, os homens têm ampliado sua presença em espaços dedicados ao bem-estar.
No Rituaali Clínica & Spa, eleito o Melhor Spa Médico do Brasil pelo World Luxury Spa Awards 2024, 33% dos hóspedes são homens – percentual que tem crescido ano após ano.
O público masculino que frequenta o spa tem, em sua maioria, entre 50 e 70 anos, é casado e reside no Sudeste, principalmente em São Paulo e Rio de Janeiro. Empresários, engenheiros, médicos, advogados e administradores formam o perfil predominante.
Para o Dia dos Pais, o spa destaca seus serviços mais procurados:
A rede de frango frito Popeyes criou, para o Dia dos Pais, a ação com o mote “Pede pro pai, pede Popeyes”. O objetivo é incentivar a celebração da data com 30% de desconto no Balde Molhudo.
O produto foi escolhido para a ação por possuir itens para apreciação conjunta. São 10 filezinhos crocantes, duas porções grandes de batata, e molho da preferência do cliente.
A franquia disponibiliza a oferta até o dia 10.
O smartphone é um item essencial e um presente comumente dado aos pais. Para se destacar nessa data, a OPPO decidiu apostar na promoção dos seus mais recentes lançamentos no Brasil: os smartphones OPPO Reno13 e o OPPO Reno13 F.
Segundo a empresa, ambos foram projetados para atender às mais diversas necessidades, com recursos pensados para acompanhar a rotina dinâmica e cheia de desafios dos pais modernos.
No Dia dos Pais, as marcas Arno e Rochedo apostam em produtos funcionais, duráveis e com tecnologia de ponta para os pais que preparam as refeições de casa ou apreciam a gastronomia casual.
A Rochedo promove o Jogo de Panelas Rochedo Stone Pro com 5 peças: uma caçarola, fervedor, frigideira, e duas panelas com 16 e 18 cm que possui alta resistência e durabilidade com revestimento exclusivo Minerium, que possui efeito pedra.
A Arno colocou em evidência a Chopeira Beertender KRUPS Heineken. O produto possui um indicador de temperatura ideal e é promovido como item essencial para bar em casa.
E para o pai que prefere o café, a marca aposta na Espresso Steam & Pump. O lançamento da Arno mira proporcionar uma experiência de barista unindo três tecnologias:
Já a BR Spices, marca da Kraft Heinz Brasil, destaca kits para inspirar os pais a prepararem receitas gourmet.
