4 exemplos de como qualquer setor pode criar uma campanha ou produtos para o Dia dos Pais

A cada ano, o Dia dos Pais fica um pouco mais variado, com filhos explorando presentes ofertados por diferentes segmentos. Não é atoa que a expectativa é de um movimento positivo nos shopping centers – os centros comerciais brasileiros com maior variedade de estabelecimentos.

Segundo levantamento da Abrasce (Associação Brasileira de Shopping Centers), as vendas devem crescer 2,2% em relação ao mesmo período do ano passado, movimentando cerca de R$4,3 bilhões.

Separamos quatro exemplos de como todo segmento do varejo – e até mesmo do – foodservice, pode criar uma campanha ou produtos para o Dia dos Pais.

1. Os pais também se preocupam com o autocuidado – e Spas sabem disso

O autocuidado masculino está passando por uma verdadeira transformação. Mais conscientes, atentos à saúde física e emocional, e buscando qualidade de vida de forma ativa, os homens têm ampliado sua presença em espaços dedicados ao bem-estar.

No Rituaali Clínica & Spa, eleito o Melhor Spa Médico do Brasil pelo World Luxury Spa Awards 2024, 33% dos hóspedes são homens – percentual que tem crescido ano após ano.

O público masculino que frequenta o spa tem, em sua maioria, entre 50 e 70 anos, é casado e reside no Sudeste, principalmente em São Paulo e Rio de Janeiro. Empresários, engenheiros, médicos, advogados e administradores formam o perfil predominante.

Para o Dia dos Pais, o spa destaca seus serviços mais procurados:

Atividades físicas orientadas: personal trainer, beach tênis, tênis, pickball, caminhadas guiadas;

Massagens terapêuticas: Deep Tissue, Alívio Profundo, Craniossacral;

Acompanhamento nutricional e cardápio personalizado;

Terapias de sono, gestão de estresse e sessões individuais com psicólogos e conselheiros.

2. Foodservice aposta em campanhas para quem está fazendo compras com o Pai

A rede de frango frito Popeyes criou, para o Dia dos Pais, a ação com o mote “Pede pro pai, pede Popeyes”. O objetivo é incentivar a celebração da data com 30% de desconto no Balde Molhudo.

O produto foi escolhido para a ação por possuir itens para apreciação conjunta. São 10 filezinhos crocantes, duas porções grandes de batata, e molho da preferência do cliente.

A franquia disponibiliza a oferta até o dia 10.

3. Celular é presente clássico, por isso precisa ter diferencial

O smartphone é um item essencial e um presente comumente dado aos pais. Para se destacar nessa data, a OPPO decidiu apostar na promoção dos seus mais recentes lançamentos no Brasil: os smartphones OPPO Reno13 e o OPPO Reno13 F.

Segundo a empresa, ambos foram projetados para atender às mais diversas necessidades, com recursos pensados para acompanhar a rotina dinâmica e cheia de desafios dos pais modernos.

O OPPO Reno13 F tem bateria de longa duração (5800mAh), carregamento rápido de 45W e resistência à água (IP69), com um modo especial para fotos submerso.

O Reno13 se destaca pelo desempenho do processador MediaTek Dimensity 8300, câmeras de 50 MP com gravação em 4K e recursos de IA para fotos nítidas.

4. Os pais também estão dominando a cozinha

No Dia dos Pais, as marcas Arno e Rochedo apostam em produtos funcionais, duráveis e com tecnologia de ponta para os pais que preparam as refeições de casa ou apreciam a gastronomia casual.

A Rochedo promove o Jogo de Panelas Rochedo Stone Pro com 5 peças: uma caçarola, fervedor, frigideira, e duas panelas com 16 e 18 cm que possui alta resistência e durabilidade com revestimento exclusivo Minerium, que possui efeito pedra.

A Arno colocou em evidência a Chopeira Beertender KRUPS Heineken. O produto possui um indicador de temperatura ideal e é promovido como item essencial para bar em casa.

E para o pai que prefere o café, a marca aposta na Espresso Steam & Pump. O lançamento da Arno mira proporcionar uma experiência de barista unindo três tecnologias:

Bomba de pressão 15 bar, que garante extração total,

Bico vaporizador,

Sistema Thermoblock, que entrega café em menos de um minuto.

Já a BR Spices, marca da Kraft Heinz Brasil, destaca kits para inspirar os pais a prepararem receitas gourmet.

O Kit Gin Tônica 40g é uma caixa com 4 mini potes e oferece uma seleção especial de ervas e especiarias naturais, cuidadosamente escolhidas para enriquecer a preparação dessa clássica bebida. Algumas delas: alecrim, cardamomo, pimenta da jamaica e zimbro.

O Kit Gourmet com 2 potes 170g é promovido pela sua praticidade na culinária do dia a dia. É composto por dois clássicos da cozinha: chimichurri e lemon pepper.

