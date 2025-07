Quando será o Dia dos Pais em 2025 e por que celebração sempre ocorre em agosto?

O Dia dos Pais de 2025 será celebrado no próximo domingo, 10 de agosto, seguindo a tradição brasileira de homenagear os pais no segundo domingo do mês, conforme estabelecido como costume nacional.

Em 2026, a data será comemorada em 9 de agosto, e em 2027, em 8 de agosto.

Por que o Dia dos Pais é celebrado em agosto?

O Dia dos Pais foi oficialmente instituído no Brasil no segundo domingo de agosto a partir da década de 1950. A primeira celebração ocorreu em 14 de agosto de 1953, graças à iniciativa do publicitário Sylvio Bhering, do jornal *O Globo*, com o objetivo de prestar uma homenagem a todos os pais do país. Com o sucesso da ação, a data foi adotada anualmente, mantendo-se no mesmo período do calendário.

Diferenças ao Redor do Mundo

Em contraste com o Brasil, outros países celebram o Dia dos Pais em datas distintas. Nos Estados Unidos, Canadá e Reino Unido, por exemplo, a data é comemorada no terceiro domingo de junho, que em 2025 será no dia 15. Já em países como Espanha, Portugal e Itália, a celebração ocorre em 19 de março, dia de São José, considerado o pai de Jesus Cristo, refletindo as tradições locais e influências religiosas.

Calendário de 2025 e Próximos Anos

Confira as datas para os próximos anos:

2025: 10 de agosto (domingo, 2º domingo de agosto)

2026: 9 de agosto

2027: 8 de agosto

Essas datas confirmam que o Dia dos Pais continuará sendo celebrado rigorosamente no segundo domingo de agosto nos próximos anos.

Feriados nacionais em 2025

Os feriados nacionais de 2025 são os seguintes:

1º de janeiro: Confraternização Universal (quarta-feira)

Confraternização Universal (quarta-feira) 29 de março: Sexta-Feira Santa/Paixão de Cristo (sábado)

Sexta-Feira Santa/Paixão de Cristo (sábado) 21 de abril: Tiradentes (segunda-feira)

Tiradentes (segunda-feira) 1º de maio: Dia Mundial do Trabalho (quinta-feira)

Dia Mundial do Trabalho (quinta-feira) 7 de setembro: Independência do Brasil (domingo)

Independência do Brasil (domingo) 12 de outubro: Nossa Senhora Aparecida (domingo)

Nossa Senhora Aparecida (domingo) 2 de novembro: Finados (domingo)

Finados (domingo) 15 de novembro: Proclamação da República (sábado)

Proclamação da República (sábado) 20 de novembro: Consciência Negra (sábado)

Consciência Negra (sábado) 25 de dezembro: Natal (quinta-feira)

Pontos facultativos em 2025

Os pontos facultativos no calendário de 2025 são: