Papai Maiô, pai da Marisa Maiô, estrela nova campanha da Tim; veja vídeo

Para celebrar o Dia dos Pais, a Tim entrou na onda das campanhas publicitárias com inteligência artificial e lançou a ação com o personagem Papai Maiô. Criado exclusivamente para a campanha, ele representa o pai da influenciadora digital Marisa Maiô e aparece vestido com maiô preto, assim como a filha, em uma loja da empresa de telecomunicações.

Marisa Maiô é uma apresentadora virtual criada com inteligência artificial pelo artista e escritor Raony Phillips. Ela ganhou destaque nas redes sociais com o "Programa Marisa Maiô", que simula um talk show irreverente inspirado em programas brasileiros tradicionais, misturando humor e situações absurdas com uma plateia também gerada por IA. A personagem viralizou pelo estilo debochado e carismático, acumulando milhões de visualizações no Instagram, TikTok e X.

Além de viralizar com seu conteúdo humorístico, Marisa Maiô já fechou parcerias comerciais, como seu primeiro merchandising com o Magazine Luiza para o Dia dos Namorados. Na campanha, ela faz piadas sobre relacionamentos enquanto destaca o sortimento de produtos da varejista para a data.

Segundo a Tim, Marisa Maiô é um "fenômeno da internet em 2025", reconhecida pelo visual único e carisma próprio. Agora, a personagem ganha uma extensão inédita com o lançamento do Papai Maiô, que simboliza o conceito da campanha: “No Dia dos Pais TIM, seu pai fica ON de verdade.”

A ação foi idealizada pela agência Betc Havas e co-desenvolvida com Raony Phillips. A campanha visa reforçar a estratégia da Tim de unir inovação tecnológica a narrativas originais e bem-humoradas, aproximando a marca das novas gerações de consumidores.

"Além disso, a marca dá um passo à frente no papel de protagonismo das conversas culturais e destaca que sair do óbvio é imprescindível. Criar o Papai Maiô mostra que até o pai mais improvável pode (e deve) estar ON", diz o comunicado. A ativação também aposta no entretenimento como linguagem principal para destacar a oferta especial de Dia dos Pais, com o Samsung Galaxy S25 e o Galaxy Watch7.

A campanha será veiculada em mídias digitais, com conteúdos no Instagram e TikTok, além de desdobramentos com creators e ativações em tempo real. A Tim espera que o personagem "invada as redes com memes, comentários e reações em série", combinando cultura pop, inteligência artificial e humor.