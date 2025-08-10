Marketing

Papai Maiô, pai da Marisa Maiô, estrela nova campanha da Tim; veja vídeo

Personagem criado com inteligência artificial marca presença na ação de Dia dos Pais da Tim, que une tecnologia, humor e cultura pop

Papai Maiô, personagem exclusivo da campanha da Tim para o Dia dos Pais, aparece vestido com maiô em loja (Divulgação)

Papai Maiô, personagem exclusivo da campanha da Tim para o Dia dos Pais, aparece vestido com maiô em loja (Divulgação)

Juliana Pio
Juliana Pio

Editora-assistente de Marketing e Projetos Especiais

Publicado em 10 de agosto de 2025 às 22h10.

Última atualização em 10 de agosto de 2025 às 22h10.

Para celebrar o Dia dos Pais, a Tim entrou na onda das campanhas publicitárias com inteligência artificial e lançou a ação com o personagem Papai Maiô. Criado exclusivamente para a campanha, ele representa o pai da influenciadora digital Marisa Maiô e aparece vestido com maiô preto, assim como a filha, em uma loja da empresa de telecomunicações.

Marisa Maiô é uma apresentadora virtual criada com inteligência artificial pelo artista e escritor Raony Phillips. Ela ganhou destaque nas redes sociais com o "Programa Marisa Maiô", que simula um talk show irreverente inspirado em programas brasileiros tradicionais, misturando humor e situações absurdas com uma plateia também gerada por IA. A personagem viralizou pelo estilo debochado e carismático, acumulando milhões de visualizações no Instagram, TikTok e X.

Além de viralizar com seu conteúdo humorístico, Marisa Maiô já fechou parcerias comerciais, como seu primeiro merchandising com o Magazine Luiza para o Dia dos Namorados. Na campanha, ela faz piadas sobre relacionamentos enquanto destaca o sortimento de produtos da varejista para a data.

Segundo a Tim, Marisa Maiô é um "fenômeno da internet em 2025", reconhecida pelo visual único e carisma próprio. Agora, a personagem ganha uma extensão inédita com o lançamento do Papai Maiô, que simboliza o conceito da campanha: “No Dia dos Pais TIM, seu pai fica ON de verdade.”

A ação foi idealizada pela agência Betc Havas e co-desenvolvida com Raony Phillips. A campanha visa reforçar a estratégia da Tim de unir inovação tecnológica a narrativas originais e bem-humoradas, aproximando a marca das novas gerações de consumidores.

"Além disso, a marca dá um passo à frente no papel de protagonismo das conversas culturais e destaca que sair do óbvio é imprescindível. Criar o Papai Maiô mostra que até o pai mais improvável pode (e deve) estar ON", diz o comunicado. A ativação também aposta no entretenimento como linguagem principal para destacar a oferta especial de Dia dos Pais, com o Samsung Galaxy S25 e o Galaxy Watch7.

A campanha será veiculada em mídias digitais, com conteúdos no Instagram e TikTok, além de desdobramentos com creators e ativações em tempo real. A Tim espera que o personagem "invada as redes com memes, comentários e reações em série", combinando cultura pop, inteligência artificial e humor.

Acompanhe tudo sobre:estrategias-de-marketingdia-dos-paisTIMInteligência artificial

Mais de Marketing

Netflix amplia impacto de 'Wandinha' com parcerias estratégicas no Brasil (e polêmica)

A Resenha Digital conecta público e marcas por meio de conversas sobre esporte

Cultura virou negócio? Essa é a estratégia número 1 das marcas para conquistar consumidores em 2025

Depois da confusão, Camila Fremder chega ao Vênus Podcast 'certo' com patrocínio da Avon

Mais na Exame

Marketing

Netflix amplia impacto de 'Wandinha' com parcerias estratégicas no Brasil (e polêmica)

Pop

Faustão é extubado e segue internado: saiba qual é o estado de saúde do apresentador

ESG

Como governança e ESG estão redesenhando o papel da liderança

Mundo

Mexicana cumpre pena inédita por criticar políticos poderosos nas redes