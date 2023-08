Dia dos Pais: 2 receitas especiais para surpreender a família com um almoço inesquecível

No segundo domingo de agosto (13), comemoramos o Dia dos Pais, uma ocasião em que muitos filhos aproveitam para preparar um almoço especial para o líder da família. Em meio a restaurantes cheios, uma excelente sugestão para celebrar de forma refinada e com um toque gourmet é trazida por Marina Linberger, responsável pelo canal Cozinha de Gente Moderna.

A ideia é ir para a cozinha e preparar um belo almoço de domingo para seu pai e de quebra ainda proporcionar um dia de descontração em família. E, para ajudar nessa missão, a chef separou duas receitas simples com cogumelos. Confira:

Creme de batatas com cogumelos

Ingredientes

4 batatas grandes descascadas e cortadas

1 cebola pequena

1/2 taça de vinho branco seco

1 colher de sopa de requeijão

1/2 xícara de chá de parmesão ralado

Sal e azeite trufado a gosto

1 bandeja de cogumelo portobello ou paris salteados

1 colher de sopa de manteiga

Modo de preparo

Salteie os cogumelos com manteiga e reserve. Cozinhe as batatas cortadas, a cebola, e no final do cozimento adicione o vinho. Quando tudo estiver cozido, com um mixer, faça um creme homogêneo. Adicione o requeijão, verifique o sal e coloque a panela em fogo baixo. Adicione o parmesão e mexa. Finalize servindo seu creme com os cogumelos salteados.

Quiche de cogumelos e cebola-roxa

Ingredientes

Massa

250 g de farinha de trigo

125 g de manteiga

1 ovo batido

1 colher de café de sal

Recheio

3 ovos

200 ml de leite integral

200 ml de creme de leite fresco

1 bandeja de cogumelos paris

1/2 cebola-roxa em julienne

100 g de queijo gouda

Pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Massa

Coloque a farinha e o sal em um bowl. Adicione a manteiga em cubos. Com a ponta dos dedos, misture a massa até chegar a uma textura de farofa. Adicione o ovo batido e misture bem. Leve para gelar por 30 minutos envolta em pano de cera de abelha ou plástico-filme. Após esse tempo, abra a massa entre plásticos ou diretamente na forma.

Recheio

Em um bowl, bata três ovos, adicione o leite e o creme de leite. Com a massa aberta na forma, faça furinhos na massa com um garfo. Coloque o queijo picado, os cogumelos limpos e picados, a cebola, e adicione o creme-base. Deixe 1 dedo da borda da forma, pois vai crescer um pouco. Leve ao forno preaquecido por cerca de 40 minutos a 160 graus e 5 minutos a 180 graus para gratinar no final.

Por Larissa Albuquerque