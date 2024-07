Você conhece o Hunsrik? Idioma germânico do Sul entra no Google Tradutor

Além do Hunsrik, o Google Tradutor incorporou mais 110 novos idiomas, representando mais de 660 milhões de falantes, algo em torno de 8% da população mundial, segundo a empresa.

Em entrevista ao G1, Solange Hamester Johann, moradora de Santa Maria do Herval, no Vale dos Sinos, Rio Grande do Sul, comemorou a entrada do idioma na ferramenta do Google. "Toda a nossa escrita é baseada no som da letra. Como tá escrito, tu lês. As crianças no final do primeiro ano [do Ensino Fundamenta[ leem fluentemente", explica. Ela disse que o Hunsrik se aproxima em 60% ao inglês e apenas 30% ao alemão.