70% das empresas não conseguem sustentar crescimento ou prever receita

Pesquisa expõe gargalo crítico na estrutura das companhias brasileiras

Businesswomen pointing to arrow up virtual to forecast and analyze the stock market and economic year 2025 with virtual chart, trend upside business market growth, investments and financial concept. (Getty Images)

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 13h00.

CEO, sua empresa consegue prever com segurança o faturamento dos próximos 90 dias? Se a resposta for não, então seu modelo de operação precisa de um reforço – mas não com tecnologia. 

O que precisa ser priorizado é a integração entre as áreas. Segundo o “Panorama RevOps Brasil 2025”, da Receita Previsível, apenas três em cada dez companhias têm estrutura para sustentar crescimento previsível. Estas, são as que conseguem integrar operações.

“Sem integração entre dados, processos e times, crescimento vira loteria”, afirma Thiago Muniz, CEO da Receita Previsível e professor da Fundação Getulio Vargas (FGV). 

Baseando-se na pesquisa que entrevistou 400 companhias, o executivo conclui que se Marketing, Vendas e Retenção trabalham como ilhas, sem estrutura entre si, os resultados são pipelines robustos no discurso, mas receitas frustradas no caixa.

E a implementação de tecnologias não resolve o problema 

A pesquisa mostrou que, embora 83% das empresas utilizem CRM, apenas 37% conseguem integrar seus sistemas de forma eficiente. 

Como resultado, 34% relatam problemas graves de integração, com CRMs que não conversam com plataformas de marketing, ferramentas de BI alimentadas manualmente e dashboards defasados que criam uma falsa sensação de controle

“O problema não é falta de tecnologia, é excesso de tecnologia mal conectada. Empresas compram ferramentas esperando resolver falhas de processo, mas sem integração, cada sistema vira mais um silo de informação”, observa Thiago.

Integração é chave para a previsibilidade

A pesquisa revelou que entre as empresas que conseguem a integração das suas operações de receita:

  • 44% conseguem prever faturamento com três meses ou mais de antecedência, contra 33% das que não possuem estrutura integrada.
  • 52% empresas com operações mantêm churn abaixo de 3% ao mês, ante 39% das que operam sem essa estrutura.
  • 42% convertem acima de 3%, frente a 32% das demais

“Empresas que conseguem integrar dados, processos e pessoas tomam decisões melhores, crescem de forma mais estável e sofrem menos choques de correção. Previsibilidade é o que separa crescimento sustentável de crescimento ilusório”, conclui Thiago Muniz.

 

