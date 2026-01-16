Lula prepara visita ao Panamá para fórum econômico da CAF

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conversou por telefone nesta quinta-feira, 15, com o presidente do Panamá, José Raúl Mulino, para tratar dos preparativos da visita oficial que Lula fará ao país no fim de janeiro.

De acordo com nota do Palácio do Planalto, o principal tema da conversa foi a participação do presidente brasileiro na abertura do Foro Econômico Internacional da América Latina e Caribe, organizado pelo Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe (CAF), marcada para o dia 28.

Durante a visita, Lula também terá uma reunião bilateral com Mulino, na qual os dois devem discutir pautas ligadas a comércio, investimentos e cooperação entre os países. O Panamá é país associado ao Mercosul, bloco integrado por Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai.

Ainda segundo o Planalto, os presidentes trocaram impressões sobre a situação na Venezuela e destacaram a importância de preservar a paz e a estabilidade na América Latina e no Caribe.

Ambos também concordaram sobre a necessidade de fortalecer as Nações Unidas e defender o direito internacional e o diálogo como instrumentos centrais da política externa.

*Com informações da Agência Brasil