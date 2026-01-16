PM de SP localiza fábrica clandestina de cervejas; veja vídeo

Uma fábrica clandestina de cervejas foi localizada por policiais militares na zona norte de São Paulo, na manhã desta sexta-feira, 16. Dois homens foram presos.

Segundo a Polícia Militar, os agentes receberam uma denúncia para a Rua Cabo Oscar Rossini, número 630, no bairro Vila Maria.

Os policiais foram ao local e encontraram um bar, onde várias pessoas entravam e saíam com caixotes de bebidas e tampas de garrafas de vidro.

Um vídeo flagrou o estabelecimento que contava com uma prensa, diversas garrafas de cerveja e outros utensílios utilizados na falsificação de bebidas alcoólicas.

Dois suspeitos foram detidos e encaminhados ao 73º Distrito Policial, onde a ocorrência foi registrada.

A Secretaria de Segurança Pública deve seguir com as investigações para localizar os compradores e fornecedores do local.