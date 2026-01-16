Brasil

PM de SP localiza fábrica clandestina de cervejas; veja vídeo

Policiais militares receberam uma denúncia de um estabelecimento na Vila Maria, zona norte da capital paulista

Fábrica clandestina de bebidas: Polícia Militar de São Paulo localiza local que fabricacva e falsificava cervejas. (Divulgação/Polícia Militar de SP)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 11h49.

Uma fábrica clandestina de cervejas foi localizada por policiais militares na zona norte de São Paulo, na manhã desta sexta-feira, 16. Dois homens foram presos.

Segundo a Polícia Militar, os agentes receberam uma denúncia para a Rua Cabo Oscar Rossini, número 630, no bairro Vila Maria.

Os policiais foram ao local e encontraram um bar, onde várias pessoas entravam e saíam com caixotes de bebidas tampas de garrafas de vidro. 

Um vídeo flagrou o estabelecimento que contava com uma prensa, diversas garrafas de cerveja e outros utensílios utilizados na falsificação de bebidas alcoólicas.

Dois suspeitos foram detidos e encaminhados ao 73º Distrito Policial, onde a ocorrência foi registrada.

A Secretaria de Segurança Pública deve seguir com as investigações para localizar os compradores e fornecedores do local.

