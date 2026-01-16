Rodovia Regis Bittencourt é liberada após 16 horas de interdição

A Rodovia Regis Bittencourt enfrenta quase 50 quilômetros de congestionamento após um alagamento interditar todas as faixas do sentido norte, próximo de Itapecerica da Serra, no interior de São Paulo, na manhã desta sexta-feira, 16.

De acordo com a Arteris, concessionaria que administra a via, a interdição começou desde às 17h40 de quinta-feira, 15.

Equipes da empresa foram acionadas para o local.

Às 09h10 desta sexta, todas as faixas foram liberadas. Entretanto, a via ainda enfrenta trânsito parado do km 334 até o km 286.