O que é a Wiz, empresa que pode ser comprada por R$ 124 bilhões pelo Google

A Wiz é uma empresa de cibersegurança fundada em 2020 em Israel, sob a liderança do CEO Assaf Rappaport. Em apenas alguns anos, a companhia conseguiu se posicionar como uma das principais fornecedoras de soluções de segurança na nuvem, atraindo a atenção de grandes investidores e, mais recentemente, de gigantes da tecnologia como o Google. A Wiz oferece uma plataforma inovadora que permite às empresas monitorar e proteger toda a sua presença na nuvem, algo essencial em um mundo onde a segurança digital se tornou uma prioridade máxima. As informações são da CNN.

Desde sua fundação, a Wiz tem experimentado um crescimento acelerado. Em maio deste ano, a empresa estava considerando abrir seu capital (IPO), tendo alcançado uma avaliação de US$ 12 bilhões (cerca de R$ 65 bilhões). Este crescimento é impulsionado pela demanda crescente por soluções de segurança cibernética que possam acompanhar a complexidade das infraestruturas de nuvem das grandes corporações. A Wiz se destaca por sua capacidade de fornecer visibilidade abrangente e proteção em tempo real, características altamente valorizadas em um mercado que continua a enfrentar ameaças constantes de atores estatais e criminosos.

A Wiz conta com o apoio de investidores de peso, incluindo a firma de capital de risco israelense Cyberstarts, além de Index Ventures, Insight Partners e Sequoia Capital. Essas parcerias não só fornecem capital, mas também agregam valor estratégico, ajudando a empresa a expandir seu alcance e aperfeiçoar suas tecnologias. A confiança de tais investidores renomados é um testemunho da solidez e do potencial da Wiz no mercado de cibersegurança.

Aquisição pelo Google

Recentemente, surgiram notícias de que o Google está em negociações avançadas para adquirir a Wiz por US$ 23 bilhões (aproximadamente R$ 124 bilhões), segundo fontes familiarizadas com o assunto. Se concretizada, esta seria a maior aquisição já realizada pelo Google, superando de longe a compra da Mandiant, outra empresa de cibersegurança, por US$ 5,4 bilhões (R$ 29,3 bilhões) há dois anos. A aquisição sublinharia a aposta contínua do Google na área de cibersegurança, uma vez que a proteção contra ameaças digitais se tornou crucial para governos e grandes organizações ao redor do mundo.

A compra da Wiz pelo Google representaria não apenas um marco financeiro, mas também estratégico, destacando a importância crescente da segurança na nuvem. A plataforma da Wiz, com sua capacidade de fornecer uma visão abrangente e integrada da segurança na nuvem, se alinha perfeitamente com a necessidade do Google de proteger suas vastas infraestruturas e serviços digitais.

Embora a possível aquisição seja promissora, o Google enfrenta atualmente um nível sem precedentes de escrutínio antitruste. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos já processou o Google duas vezes por questões antitruste, e suas práticas de aquisição foram destacadas na litígios mais recentes, iniciados em 2023. Apesar disso, as negociações com a Wiz indicam que o Google ainda está disposto a seguir com fusões e aquisições, mesmo diante de preocupações competitivas. Anteriormente, o Google havia considerado a aquisição da fabricante de software de vendas Hubspot, mas as conversas aparentemente esfriaram.

Estratégia de cibersegurança

A possível aquisição da Wiz reforça a estratégia do Google de fortalecer suas capacidades de cibersegurança. Com a crescente digitalização e a expansão das infraestruturas de nuvem, a necessidade de soluções robustas e eficientes de segurança nunca foi tão crítica. A integração da tecnologia da Wiz poderia oferecer ao Google uma vantagem competitiva significativa, permitindo-lhe fornecer serviços de nuvem mais seguros e confiáveis aos seus clientes.

Além disso, a aquisição da Wiz poderia ajudar o Google a mitigar riscos associados a ataques cibernéticos, protegendo não apenas suas operações, mas também as de seus clientes. A cibersegurança se tornou uma questão de importância nacional e global, e empresas como o Google estão na linha de frente dessa batalha.