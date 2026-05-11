Vestibular da USP: Fuvest abre pedidos de isenção para 2027

Começou nesta segunda-feira, 11, o período para solicitação de isenção ou redução da taxa de inscrição do Vestibular 2027 da USP, organizado pela Fuvest. Os pedidos devem ser feitos exclusivamente on-line até às 12h do dia 10 de julho.

A taxa de inscrição nesta edição do vestibular é de R$ 228. O cadastro deve ser realizado no site oficial da fundação.

Neste ano, segundo o Jornal da USP, a Fuvest passou a conceder isenção integral para estudantes vinculados a cursinhos populares mantidos por entidades estudantis das unidades da USP, independente da renda familiar, desde que haja comprovação da condição.

Também podem solicitar isenção total candidatos com renda pessoal bruta ou renda bruta familiar per capita de até R$ 2.431,50. Já os candidatos com renda pessoal bruta ou renda bruta familiar per capita de até R$ 4.863 poderão pedir redução de 50% da taxa, conforme os critérios do regulamento.

Além da comprovação de renda, os candidatos precisam demonstrar vínculo com a rede pública de ensino ou instituições gratuitas. Também se enquadram estudantes do sistema SESI, SENAI e SENAC, além de bolsistas integrais ou com bolsa superior a 50% em escolas privadas.

O resultado dos pedidos será divulgado na Área do Candidato a partir das 12h de 3 de agosto. Recursos poderão ser apresentados entre 3 e 7 de agosto. A decisão final será publicada em 17 de agosto.

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