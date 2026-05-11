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Vestibular da USP: Fuvest abre pedidos de isenção para 2027

Candidatos podem solicitar isenção total ou redução de 50% da taxa até 10 de julho

Fuvest: calendário da edição de 2027 já está disponível; confira (USP/Reprodução)

Fuvest: calendário da edição de 2027 já está disponível; confira (USP/Reprodução)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 11 de maio de 2026 às 15h53.

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Começou nesta segunda-feira, 11, o período para solicitação de isenção ou redução da taxa de inscrição do Vestibular 2027 da USP, organizado pela Fuvest. Os pedidos devem ser feitos exclusivamente on-line até às 12h do dia 10 de julho.

A taxa de inscrição nesta edição do vestibular é de R$ 228. O cadastro deve ser realizado no site oficial da fundação.

Neste ano, segundo o Jornal da USP, a Fuvest passou a conceder isenção integral para estudantes vinculados a cursinhos populares mantidos por entidades estudantis das unidades da USP, independente da renda familiar, desde que haja comprovação da condição.

Também podem solicitar isenção total candidatos com renda pessoal bruta ou renda bruta familiar per capita de até R$ 2.431,50. Já os candidatos com renda pessoal bruta ou renda bruta familiar per capita de até R$ 4.863 poderão pedir redução de 50% da taxa, conforme os critérios do regulamento.

Além da comprovação de renda, os candidatos precisam demonstrar vínculo com a rede pública de ensino ou instituições gratuitas. Também se enquadram estudantes do sistema SESI, SENAI e SENAC, além de bolsistas integrais ou com bolsa superior a 50% em escolas privadas.

O resultado dos pedidos será divulgado na Área do Candidato a partir das 12h de 3 de agosto. Recursos poderão ser apresentados entre 3 e 7 de agosto. A decisão final será publicada em 17 de agosto.

Veja as principais datas da Fuvest

  • Inscrições da Fuvest: 17 de agosto a 9 de outubro de 2026
  • 1ª fase da Fuvest: 15 de novembro de 2026
  • 2ª fase da Fuvest: 13 e 14 de dezembro de 2026
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