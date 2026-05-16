Ciência

Machos com órgãos femininos? USP faz descoberta rara em jiboias arco-íris

Pesquisa analisou quase 130 serpentes preservadas em coleções científicas e identificou estruturas semelhantes a ovidutos

Jiboia arco-íris: pesquisa da USP encontra vestígios femininos em serpentes machos (Henrique Nogueira/iNaturalist)

Jiboia arco-íris: pesquisa da USP encontra vestígios femininos em serpentes machos (Henrique Nogueira/iNaturalist)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 16 de maio de 2026 às 06h18.

Machos da jiboia arco-íris do Cerrado podem carregar estruturas semelhantes a órgãos reprodutivos femininos, segundo uma pesquisa realizada no Instituto de Biociências (IB) da Universidade de São Paulo (USP). O estudo identificou vestígios de ovidutos em serpentes machos da espécie Epicrates crassus, descoberta considerada inédita para esse grupo de animais.

A pesquisa foi liderada pelo pesquisador Rafael Anzai e analisou quase 130 exemplares preservados em coleções científicas de instituições de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

Caso raro intrigou pesquisadores

Segundo os pesquisadores, alguns machos apresentavam estruturas semelhantes a ovidutos — órgãos do sistema reprodutor feminino comparados, em parte, ao útero humano.

Os cientistas explicam que os animais continuam sendo machos funcionais e produzem espermatozoides normalmente. As estruturas encontradas seriam apenas vestígios do desenvolvimento embrionário e não possuem função reprodutiva.

O fenômeno foi associado à chamada Síndrome da Persistência dos Ductos de Müller, condição rara em que estruturas femininas deixam de ser completamente reabsorvidas durante a formação do embrião.

Segundo os autores, é a primeira vez que esse tipo de característica é descrito com tanto detalhe em jiboias desse grupo.

Descoberta surgiu em coleções científicas

A pesquisa não foi realizada diretamente na natureza, mas em coleções zoológicas usadas para conservação e estudos biológicos. Os pesquisadores analisaram exemplares preservados ao longo de décadas, prática que permite investigar espécies sem necessidade de capturar novos animais.

Segundo o estudo, a jiboia arco-íris do Cerrado foi escolhida porque atinge a maturidade sexual mais rapidamente do que outras espécies de jiboias, facilitando a análise de indivíduos adultos.

Fêmeas maiores e disputas entre machos

O estudo também investigou o comportamento reprodutivo das jiboias arco-íris. Segundo os pesquisadores, os machos realizam disputas ritualizadas durante o período reprodutivo para conquistar as fêmeas.

Apesar disso, as fêmeas costumam ser significativamente maiores que os machos. Os cientistas explicam que o tamanho maior permite carregar mais filhotes e consumir presas maiores, aumentando as chances de sobrevivência da espécie.

Diante da descoberta, os pesquisadores afirmam que o trabalho ajuda a ampliar o conhecimento sobre a biologia reprodutiva das serpentes brasileiras.

Além disso, o estudo reforça a importância da pesquisa científica para compreender a biodiversidade do Cerrado e preservar espécies ainda pouco conhecidas.

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