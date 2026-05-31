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Fiocruz investiga caso suspeito de ebola no Rio em viajante vindo de Uganda

Primeiros exames deram positivo para malária e negativo para ebola; paciente segue isolado no Rio até conclusão do teste de sangue

Atualmente, países da África Central enfrentam um surto de ebola, com epicentro na República Democrática do Congo e registros também em Uganda. (John Wessels/AFP/AFP)

Atualmente, países da África Central enfrentam um surto de ebola, com epicentro na República Democrática do Congo e registros também em Uganda. (John Wessels/AFP/AFP)

Letícia Furlan
Letícia Furlan

Repórter de Mercados

Publicado em 31 de maio de 2026 às 15h35.

Segundo informações da Agência Brasil, a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) investiga desde sábado, 30, o caso de um viajante belga que chegou ao Rio de Janeiro vindo de Uganda, na África, com sintomas compatíveis com uma infecção viral. O paciente apresentou tosse, calafrios e diarreia e foi encaminhado ao Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas, unidade de referência da Fiocruz.

De acordo com a instituição, os primeiros exames realizados em amostras de saliva e urina apontaram resultado positivo para malária e negativo para ebola. O teste realizado a partir de amostra de sangue ainda está em análise e não teve conclusão divulgada até o momento.

Por precaução, o paciente permanece em isolamento enquanto o diagnóstico é finalizado. A medida foi adotada em razão do histórico recente de viagem a Uganda, país que registra casos de ebola. Em nota divulgada neste domingo, 31, a Fiocruz informou que o protocolo de atendimento especializado foi acionado imediatamente após a chegada do paciente à unidade.

Além do viajante, pessoas que tiveram contato com ele também estão sendo monitoradas com apoio das secretarias municipal e estadual de Saúde. A Fiocruz ressaltou que o ebola não é transmitido por via respiratória, como ocorre com a gripe, mas por contato direto com sangue, tecidos ou fluidos corporais de pessoas ou animais infectados.

Atualmente, países da África Central enfrentam um surto de ebola, com epicentro na República Democrática do Congo e registros também em Uganda. A doença provoca febre hemorrágica e apresenta elevada taxa de letalidade.

A Fiocruz destacou ainda que é referência nacional para o atendimento e diagnóstico de casos suspeitos de ebola e afirmou que o risco de transmissão da doença no Brasil é considerado baixo, segundo a Agência Brasil.

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