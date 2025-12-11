Ventania em SP: Cotia tem 36,5% dos consumidores sem luz, diz Enel

O caos provocado pelos fortes ventos que atingem a Região Metropolitana de São Paulo segue afetando a população. Nesta quinta-feira, 11, em Cotia, 36,5% dos consumidores estão sem energia, de acordo com balanço publicado pela Enel.

No total, 51 mil pessoas estão sem energia na cidade. Na véspera, 70% dos moradores ficaram sem energia.

São mais de 1,4 milhão de clientes sem energia nesta quinta-feira por causa das chuvas e dos ventos fortes.

Em nota à EXAME, a Enel informou que a área de concessão da companhia foi afetada por um um ciclone extratropical e um vendaval histórico, segundo o Inmet, que perdurou por cerca de 12 horas na quarta-feira.

As fortes rajadas de até 98km/h derrubaram árvores e lançaram galhos e outros objetos sobre a rede elétrica. Trechos inteiros da rede foram danificados, impactando o fornecimento de energia em diversos pontos.

"A distribuidora mobilizou antecipadamente um total de mais de 1.500 equipes ao longo do dia para atuar no restabelecimento dos cerca de 2 milhões de clientes que tiveram o fornecimento afetado. Desde ontem até as 5h de hoje, mais de 500 mil clientes afetados tiveram o fornecimento normalizado", diz a empresa.

Vendaval afeta abastecimento de água

O abastecimento de água em parte da capital e em algumas cidades da região metropolitana de São Paulo segue "muito afetado" nesta quinta-feira, 11, segundo a Sabesp.

A empresa informa que a queda no fornecimento de energia durante as chuvas e vendavais dos últimos dois dias impediram o bombeamento de água para as residências.

"O longo tempo sem eletricidade para bombear a água impactou bastante o sistema. A Sabesp esclarece que, assim que o bombeamento é retomado, a água volta a fluir pelas tubulações, reabastecendo as caixas-d’água de cada casa e edifício no caminho, por isso a recuperação é gradativa", diz a empresa, em nota.

Instabilidade no serviço de Claro, Vivo e TIM

A ventania afetou o serviço de internet de muitos moradores da capital e da região metropolitana de São Paulo.

No site DownDetector, que monitora falhas em serviços online, usuários relataram instabilidade nos serviços da TIM, Claro e Vivo, sobretudo em cidades da Grande São Paulo como São Paulo, Osasco, Cotia, Carapicuíba, Guarulhos e Barueri.

A Conexis Brasil Digital, que representa as maiores operadoras de telecomunicações do país (Algar, Claro, Oi, TIM, Sercomtel e Vivo), informou que "algumas regiões da cidade de São Paulo podem ainda enfrentar instabilidade nos serviços de telecomunicações" nesta quinta-feira.

A entidade afirma que as equipes seguem atuando para restabelecer o serviço no menor tempo possível, assim que "os pontos afetados sejam liberados e a energia restabelecida pela concessionária".