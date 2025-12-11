Ventania em SP: clientes da Claro, Vivo e TIM relatam instabilidade no serviço

A ventania que atinge São Paulo e parte da região Sudeste desde a última quarta-feira, 10, afetou o serviço de internet de muitos moradores da capital e da região metropolitana de São Paulo.

No site DownDetector, que monitora falhas em serviços online, usuários relataram instabilidade nos serviços da TIM, Claro e Vivo, sobretudo em cidades da Grande São Paulo como São Paulo, Osasco, Cotia, Carapicuíba, Guarulhos e Barueri.

No caso da TIM, as notificações se concentram em falta de sinal (63%), problemas na internet móvel (25%) e falha geral (12%).

Na Claro, os relatos apontam instabilidade principalmente na internet fixa (42%), seguida por falta de sinal (31%) e internet móvel (27%).

Já na Vivo, as queixas envolvem principalmente falhas na internet móvel (44%), internet fixa (32%) e ausência de sinal (24%).

A Conexis Brasil Digital, que representa as maiores operadoras de telecomunicações do país (Algar, Claro, Oi, TIM, Sercomtel e Vivo), informou que "algumas regiões da cidade de São Paulo podem ainda enfrentar instabilidade nos serviços de telecomunicações" nesta quinta-feira.

A entidade afirma que as equipes seguem atuando para restabelecer o serviço no menor tempo possível, assim que "os pontos afetados sejam liberados e a energia restabelecida pela concessionária".

O que causou a ventania em SP?

O fenômeno está sendo causado por um ciclone extratropical que se formou no Sul do Brasil e avança em direção ao oceano, mas ainda provoca instabilidade no Sudeste, incluindo São Paulo.

O ciclone gerou fortes rajadas de vento, derrubando árvores e provocando danos na cidade, como quedas de objetos sobre a rede elétrica e outros desastres naturais.

Os bombeiros registraram mais de 1.600 chamados para quedas de árvore no estado desde a última quarta-feira.

Nesta manhã, a Grande São Paulo amanheceu com mais de 1,5 milhão de casas sem energia. O número representa 17,74% de clientes da Enel São Paulo, concessionária responsável pelo abastecimento na região. No auge da ocorrência, cerca de 2,2 milhões de imóveis ficaram sem luz.

A Enel informou nesta manhã que 1.500 equipes de manutenção seguem nas ruas para reestabelecer a energia. Até o momento, ao menos 500 mil casas tiveram o fornecimento normalizado.