Ventania afeta linhas de ônibus e trólebus em SP; veja rotas atingidas

A ventania que atinge São Paulo e parte da região Sudeste desde a última quarta-feira, 10, afetou a operação de linhas de ônibus e trólebus na capital paulista.

O evento climático está previsto para durar até 18h00 desta quinta-feira, 11, com ventos variando entre 40 km/h e 60 km/h.

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta amarelo de perigo potencial, destacando o risco de queda de galhos de árvores e danos a estruturas externas.

O fenômeno está sendo causado por um ciclone extratropical que se formou no Sul do Brasil e avança em direção ao oceano, mas ainda provoca instabilidade no Sudeste, incluindo São Paulo.

O ciclone gerou fortes rajadas de vento, derrubando árvores e provocando danos na cidade, como quedas de objetos sobre a rede elétrica e outros desastres naturais.

Os bombeiros registraram mais de 1.600 chamados para quedas de árvore no estado desde a última quarta-feira.

Quais rotas de ônibus foram afetadas?

A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Transporte (SMT) e a SPTrans informam que, nesta quinta-feira, 11, as linhas de ônibus estão com sua operação afetada nas vias abaixo:

Rua Dr. Suzano Brandão X Rua Júlio Colaço

Rua Amanhece X Rua Fernandez de Navarrete

Rua Atuaí, 264

Av. Coronel Sezefredo Fagundes, 2019 (parcial)

Av. Aricanduva, 2173 (parcial)

Av. Senador Queirós, 595

Rua Ricardo Lunardelli X Rua Booker Pittman (parcial)

Rua Professor José Lourenço, 190

Av. Pompeia, 1371

Rua Amélia Vanso Magnoli, 201

As linhas de trólebus foram atingidas?

A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Transporte (SMT) e a SPTrans disseram que a operação de duas linhas de trólebus estão prejudicadas nesta manhã.

"As equipes da SPTrans acompanham a operação dos trólebus e orientam motoristas e passageiros nos locais. Durante a madrugada, 24 veículos ficaram sem energia elétrica para retornar para a garagem. Os guinchos do sistema de transporte atuaram para retirar os ônibus das ruas", informou a SPTrans.

Na Av. João XXIII, Vila Formosa, os trólebus da linha 2100/10 Term. Vl. Carrão – Pça da Sé estão desviando em razão de falta de energia, desde as 13h de quarta-feira, 10, em ambos os sentidos.

Desvio no sentido centro: Terminal Carrão, desvia na Av. Dezenove de Janeiro, Av. Conselheiro Carrão, Rua Cantagalo, Rua Monte Serrat, Rua Nestor de Barros, Rua Emília Marengo, Rua Acuruí, Av. Dr. Eduardo Cotching, prosseguindo normal.

Terminal Carrão, desvia na Av. Dezenove de Janeiro, Av. Conselheiro Carrão, Rua Cantagalo, Rua Monte Serrat, Rua Nestor de Barros, Rua Emília Marengo, Rua Acuruí, Av. Dr. Eduardo Cotching, prosseguindo normal. Desvio no sentido bairro: Normal pela Av. Dr. Eduardo Cotching, desvia na Rua Acuruí, Rua Emília Marengo, Rua Nestor de Barros, Rua Monte Serrat, Rua Cantagalo, Rua Gonçalo Nunes, Rua Rodrigues Velho, Av. Conselheiro Carrão, Av. Dezenove de Janeiro, Terminal Carrão.

Na Av. Senador Queirós, República, os desvios são em virtude de interferência na via, na linha 2290/10 Term. São Mateus – Term. Pq. D. Pedro II, no sentido centro, pelo Viaduto Diário Popular, Praça Ragueb Chohfi, até chegar no Terminal Parque Dom Pedro II.

Mais de 1,5 milhão de casas sem energia

A Grande São Paulo amanheceu com mais de 1,5 milhão de casas sem energia nesta quinta-feira, 11, após a forte ventania que atingiu 0 estado na última quarta-feira. O número representa 17,74% de clientes da Enel São Paulo, concessionária responsável pelo abastecimento na região.

No auge da ocorrência, cerca de 2,2 milhões de imóveis ficaram sem luz. A Enel informou nesta manhã que 1.500 equipes de manutenção seguem nas ruas para reestabelecer a energia. Até o momento, ao menos 500 mil casas tiveram o fornecimento normalizado.

Ventania afetou o abastecimento de água

O abastecimento de água em parte da capital e em algumas cidades da região metropolitana de São Paulo segue "muito afetado" nesta quinta-feira, 11, segundo a Sabesp.

A empresa informa que a queda no fornecimento de energia durante as chuvas e vendavais dos últimos dois dias impediram o bombeamento de água para as residências.

"O longo tempo sem eletricidade para bombear a água impactou bastante o sistema. A Sabesp esclarece que, assim que o bombeamento é retomado, a água volta a fluir pelas tubulações, reabastecendo as caixas-d’água de cada casa e edifício no caminho, por isso a recuperação é gradativa", disse a empresa, em nota.