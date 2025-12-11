Ventania afeta linhas de ônibus e trólebus em SP; veja rotas atingidas

São Paulo: bombeiros registraram mais de 1.600 chamados para quedas de árvore no estado (Paulo Pinto/Agência Brasil/Divulgação)
Repórter
Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 11h01.
A ventania que atinge São Paulo e parte da região Sudeste desde a última quarta-feira, 10, afetou a operação de linhas de ônibus e trólebus na capital paulista.
O evento climático está previsto para durar até 18h00 desta quinta-feira, 11, com ventos variando entre 40 km/h e 60 km/h.
O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta amarelo de perigo potencial, destacando o risco de queda de galhos de árvores e danos a estruturas externas.
O fenômeno está sendo causado por um ciclone extratropical que se formou no Sul do Brasil e avança em direção ao oceano, mas ainda provoca instabilidade no Sudeste, incluindo São Paulo.
O ciclone gerou fortes rajadas de vento, derrubando árvores e provocando danos na cidade, como quedas de objetos sobre a rede elétrica e outros desastres naturais.
Os bombeiros registraram mais de 1.600 chamados para quedas de árvore no estado desde a última quarta-feira.
A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Transporte (SMT) e a SPTrans informam que, nesta quinta-feira, 11, as linhas de ônibus estão com sua operação afetada nas vias abaixo:
A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Transporte (SMT) e a SPTrans disseram que a operação de duas linhas de trólebus estão prejudicadas nesta manhã.
"As equipes da SPTrans acompanham a operação dos trólebus e orientam motoristas e passageiros nos locais. Durante a madrugada, 24 veículos ficaram sem energia elétrica para retornar para a garagem. Os guinchos do sistema de transporte atuaram para retirar os ônibus das ruas", informou a SPTrans.
Na Av. João XXIII, Vila Formosa, os trólebus da linha 2100/10 Term. Vl. Carrão – Pça da Sé estão desviando em razão de falta de energia, desde as 13h de quarta-feira, 10, em ambos os sentidos.
Na Av. Senador Queirós, República, os desvios são em virtude de interferência na via, na linha 2290/10 Term. São Mateus – Term. Pq. D. Pedro II, no sentido centro, pelo Viaduto Diário Popular, Praça Ragueb Chohfi, até chegar no Terminal Parque Dom Pedro II.
A Grande São Paulo amanheceu com mais de 1,5 milhão de casas sem energia nesta quinta-feira, 11, após a forte ventania que atingiu 0 estado na última quarta-feira. O número representa 17,74% de clientes da Enel São Paulo, concessionária responsável pelo abastecimento na região.
No auge da ocorrência, cerca de 2,2 milhões de imóveis ficaram sem luz. A Enel informou nesta manhã que 1.500 equipes de manutenção seguem nas ruas para reestabelecer a energia. Até o momento, ao menos 500 mil casas tiveram o fornecimento normalizado.
O abastecimento de água em parte da capital e em algumas cidades da região metropolitana de São Paulo segue "muito afetado" nesta quinta-feira, 11, segundo a Sabesp.
A empresa informa que a queda no fornecimento de energia durante as chuvas e vendavais dos últimos dois dias impediram o bombeamento de água para as residências.
"O longo tempo sem eletricidade para bombear a água impactou bastante o sistema. A Sabesp esclarece que, assim que o bombeamento é retomado, a água volta a fluir pelas tubulações, reabastecendo as caixas-d’água de cada casa e edifício no caminho, por isso a recuperação é gradativa", disse a empresa, em nota.