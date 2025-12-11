Vendaval faz 'Vento Ventania' de Biquini Cavadão virar trend; veja a letra

Sucesso da banda Biquini Cavadão, a música "Vento Ventania" teve um pico de buscas nesta quinta-feira, 11. O motivo (que não tem muito a ver com a música por si só) é o vendaval que atingiu a região sul e sudeste do Brasil.

Os fortes ventos, fruto de um ciclone extratropical que se formou no sul do país, atingiram São Paulo e Santa Catarina e foram responsáveis pelo cancelamento e atraso de voos, quedas de árvores e de energia e atingiu velocidade de até 98 km/h.

A música

Por conta do evento climático, o Google Trends registrou um pico de buscar pela música "Vento Ventania", do Biquini Cavadão, sendo a maioria das buscas feitas dentro do estado de São Paulo.

Veja a letra da música:

Vento, ventania

Me leve para as bordas do céu

Pois vou puxar as barbas de Deus

Vento ventania

Me leve pra onde nasce a chuva

Pra lá de onde o vento faz a curva

Me deixe cavalgar nos seus desatinos

Nas revoadas, redemoinhos

Vento, ventania

Me leve sem destino

Quero juntar-me a você

E carregar os balões pro mar

Quero enrolar as pipas nos fios

Mandar meus beijos pelo ar

Vento, ventania

Me leve pra qualquer lugar

Me leve para qualquer canto do mundo

Ásia, Europa, América

Vento, ventania

Me leve para as bordas do céu

Pois vou puxar as barbas de Deus

Vento, ventania

Me leve para os quatro cantos do mundo

Me leve pra qualquer lugar

Me deixe cavalgar nos seus desatinos

Nas revoadas, redemoinhos

Vento, ventania

Me leve sem destino

Quero mover as pás dos moinhos

E abrandar o calor do Sol

Quero emaranhar o cabelo da menina

Mandar meus beijos pelo ar

Vento, ventania

Me leve pra qualquer lugar

Me leve para qualquer canto do mundo

Ásia, Europa, América

Me deixe cavalgar nos seus desatinos

Nas revoadas, redemoinhos

Vento, ventania

Me leve sem destino

Quero juntar-me a você

E carregar os balões pro mar

Quero enrolar as pipas nos fios

Mandar meus beijos pelo ar

Vento, ventania

Agora que eu tô solto na vida

Me leve pra qualquer lugar

Me leve, mas não me faça voltar

Me leve, mas não me faça voltar

Me leve, mas não me faça, não

Vento, ventania

Vento, ventania

Me leve, mas não me faça voltar