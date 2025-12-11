Vendaval faz 'Vento Ventania' de Biquini Cavadão virar trend; veja a letra

Ciclone: fortes ventos atingiram Santa Catarina e São Paulo (Reprodução/Climatempo)
Redação Exame
Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 11h02.
Sucesso da banda Biquini Cavadão, a música "Vento Ventania" teve um pico de buscas nesta quinta-feira, 11. O motivo (que não tem muito a ver com a música por si só) é o vendaval que atingiu a região sul e sudeste do Brasil.
Os fortes ventos, fruto de um ciclone extratropical que se formou no sul do país, atingiram São Paulo e Santa Catarina e foram responsáveis pelo cancelamento e atraso de voos, quedas de árvores e de energia e atingiu velocidade de até 98 km/h.
Por conta do evento climático, o Google Trends registrou um pico de buscar pela música "Vento Ventania", do Biquini Cavadão, sendo a maioria das buscas feitas dentro do estado de São Paulo.
Vento, ventania
Me leve para as bordas do céu
Pois vou puxar as barbas de Deus
Vento ventania
Me leve pra onde nasce a chuva
Pra lá de onde o vento faz a curva
Me deixe cavalgar nos seus desatinos
Nas revoadas, redemoinhos
Vento, ventania
Me leve sem destino
Quero juntar-me a você
E carregar os balões pro mar
Quero enrolar as pipas nos fios
Mandar meus beijos pelo ar
Vento, ventania
Me leve pra qualquer lugar
Me leve para qualquer canto do mundo
Ásia, Europa, América
Vento, ventania
Me leve para as bordas do céu
Pois vou puxar as barbas de Deus
Vento, ventania
Me leve para os quatro cantos do mundo
Me leve pra qualquer lugar
Me deixe cavalgar nos seus desatinos
Nas revoadas, redemoinhos
Vento, ventania
Me leve sem destino
Quero mover as pás dos moinhos
E abrandar o calor do Sol
Quero emaranhar o cabelo da menina
Mandar meus beijos pelo ar
Vento, ventania
Me leve pra qualquer lugar
Me leve para qualquer canto do mundo
Ásia, Europa, América
Me deixe cavalgar nos seus desatinos
Nas revoadas, redemoinhos
Vento, ventania
Me leve sem destino
Quero juntar-me a você
E carregar os balões pro mar
Quero enrolar as pipas nos fios
Mandar meus beijos pelo ar
Vento, ventania
Agora que eu tô solto na vida
Me leve pra qualquer lugar
Me leve, mas não me faça voltar
Me leve, mas não me faça voltar
Me leve, mas não me faça, não
Vento, ventania
Vento, ventania
Me leve, mas não me faça voltar