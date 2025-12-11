Pop

Vendaval faz 'Vento Ventania' de Biquini Cavadão virar trend; veja a letra

Ventos fortes no sul e sudeste do Brasil foram responsáveis pelo aumento repentino pelo hit 'Vento Ventania' de banda brasileira

Ciclone: fortes ventos atingiram Santa Catarina e São Paulo (Reprodução/Climatempo)

Da Redação
Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 11h02.

Sucesso da banda Biquini Cavadão, a música "Vento Ventania" teve um pico de buscas nesta quinta-feira, 11. O motivo (que não tem muito a ver com a música por si só) é o vendaval que atingiu a região sul e sudeste do Brasil.

Os fortes ventos, fruto de um ciclone extratropical que se formou no sul do país, atingiram São Paulo e Santa Catarina e foram responsáveis pelo cancelamento e atraso de voos, quedas de árvores e de energia e atingiu velocidade de até 98 km/h.

A música

Por conta do evento climático, o Google Trends registrou um pico de buscar pela música "Vento Ventania", do Biquini Cavadão, sendo a maioria das buscas feitas dentro do estado de São Paulo.

Veja a letra da música:

Vento, ventania
Me leve para as bordas do céu
Pois vou puxar as barbas de Deus
Vento ventania
Me leve pra onde nasce a chuva
Pra lá de onde o vento faz a curva

Me deixe cavalgar nos seus desatinos
Nas revoadas, redemoinhos
Vento, ventania
Me leve sem destino

Quero juntar-me a você
E carregar os balões pro mar
Quero enrolar as pipas nos fios
Mandar meus beijos pelo ar

Vento, ventania
Me leve pra qualquer lugar
Me leve para qualquer canto do mundo
Ásia, Europa, América

Vento, ventania
Me leve para as bordas do céu
Pois vou puxar as barbas de Deus
Vento, ventania
Me leve para os quatro cantos do mundo
Me leve pra qualquer lugar

Me deixe cavalgar nos seus desatinos
Nas revoadas, redemoinhos
Vento, ventania
Me leve sem destino

Quero mover as pás dos moinhos
E abrandar o calor do Sol
Quero emaranhar o cabelo da menina
Mandar meus beijos pelo ar

Vento, ventania
Me leve pra qualquer lugar
Me leve para qualquer canto do mundo
Ásia, Europa, América

Me deixe cavalgar nos seus desatinos
Nas revoadas, redemoinhos
Vento, ventania
Me leve sem destino

Quero juntar-me a você
E carregar os balões pro mar
Quero enrolar as pipas nos fios
Mandar meus beijos pelo ar

Vento, ventania
Agora que eu tô solto na vida
Me leve pra qualquer lugar
Me leve, mas não me faça voltar

Me leve, mas não me faça voltar
Me leve, mas não me faça, não

Vento, ventania
Vento, ventania
Me leve, mas não me faça voltar

