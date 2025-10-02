Veja quais são os estados com o IPVA mais barato do Brasil

O Paraná passou a cobrar o IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) mais baixo do país na prática. Após o governo do estado anunciar que reduziu a taxa de 3,5% para 1,9%, no fim de agosto, o número de carros novos emplacados disparou nas principais cidades do estado.

Um estudo do Detran paranaense revela que São José dos Pinhais mais que dobrou os registros de automóveis no período analisado, passando de 351 para 719 veículos - um crescimento superior a 104%. O levantamento comparou os registros feitos nos dez dias que antecederam o anúncio com os dez dias seguintes.

Vale ressaltar que esses números consideram apenas veículos zero, deixando de fora mudanças de placa e transferências interestaduais.

Os estados com IPVA mais barato

O Paraná lidera na prática o ranking nacional de menor tributação sobre automóveis. Apesar disso, em situações específicas, Pernambuco ultrapassa com uma taxa de 1,5% — é importante destacar, entretanto, que essa porcentagem atinge somente carros movidos a gás natural, uma parcela mínima da frota.

Veja como fica a lista:

1ª - Pernambuco (PB): 1,5%*

Pernambuco* aparece tecnicamente como o estado com menor alíquota, mas há uma ressalva importante: a taxa de 1,5% vale apenas para automóveis que rodam com GNV (Gás Natural Veicular), que correspondem a uma fatia bem pequena dos veículos em circulação. Por isso, o Paraná acaba sendo o líder de fato, já que sua taxa de 1,9% abrange todos os carros de passeio sem qualquer exceção.

No Espírito Santo**, donos de veículos fabricados em 2009 já não precisam desembolsar nada com o imposto. A isenção é automática por conta da idade do automóvel, que ultrapassou 15 anos de fabricação.

O Mato Grosso*** oferece 2% somente para quem dirige carros equipados com motor 1.0. Todos os demais modelos têm cobrança de 3%.

O governo do Ceará**** trabalha com três faixas diferentes de cobrança baseadas na potência do motor. Carros com até 100 cavalos pagam 2,5%. Modelos que entregam entre 100 cv e 180 cv ficam em 3%. Já veículos mais potentes, acima de 180 cavalos, chegam a 3,5%.

Sergipe***** divide a cobrança pelo preço do automóvel. Veículos avaliados em até R$ 120 mil pagam 2,5%, enquanto modelos que custam mais têm alíquota de 3%.

Alagoas****** também separa a tributação por potência do motor em três categorias. Carros até 80 cavalos pagam 2,75%, e, entre 81 cv e 160 cv, a taxa sobe para 3%. Já automóveis com mais de 160 cavalos chegam a 3,25%.

O grande diferencial do Paraná está em manter uma taxa única para todo mundo. A mudança representa um corte de quase metade no imposto e a estimativa é que alivie o bolso de 3,4 milhões de donos de automóveis quando começar a valer, em 2026.