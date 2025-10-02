Inteligência Artificial

Por que a Ford quer usar IA na linha de frente, não só em escritórios

CEO da Ford diz que solução pode simplificar reparos e valorizar funções técnicas que pagam até US$ 100 mil ao ano

Jim Farley critica foco das big techs em eficiência corporativa e pede soluções para trabalhadores essenciais (Getty Images). (Getty Images)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 13h22.

O impacto da inteligência artificial tem sido mais visível em escritórios, mas o CEO da Ford, Jim Farley, afirmou que a transformação também chegará às oficinas.

Farley disse que a tecnologia trará efeitos mistos sobre empregos operacionais — alguns negativos, outros positivos — dependendo de como as empresas conduzam a transição.

Como exemplo, citou os reparos na linha de picapes Super Duty:

“A realidade aumentada com IA é um divisor de águas. Basta perguntar ao meu time, eles confirmam. Precisamos usar IA para tornar esses reparos muito mais simples.”

Segundo ele, técnicos em motores a diesel podem ganhar mais de US$ 100 mil por ano, após pelo menos cinco anos de treinamento.

As declarações foram feitas durante uma cúpula de CEOs em Detroit para discutir a escassez de mão de obra qualificada nos EUA. O grupo automotivo TechForce estima que o país precisa de mais de 100 mil novos técnicos por ano para atender à demanda e repor profissionais que deixam o setor — muito acima do número atual de formandos.

Farley também reconheceu que automação e IA vão eliminar postos em diferentes áreas da economia, em linha com declarações recentes do CEO do Walmart, Doug McMillon.

“Está muito claro que a IA vai mudar literalmente todos os empregos”, disse McMillon em um evento da companhia.

Farley destacou ainda que empresas de tecnologia focam quase sempre em eficiência para funções de escritório, e raramente em soluções para trabalhadores essenciais, como mecânicos e operários de fábrica:

“A maioria das tecnologias apresentadas busca eliminar empregos. Ainda não vejo grande atenção voltada à economia essencial e à IA como ferramenta de apoio.”

