Por que a Ford quer usar IA na linha de frente, não só em escritórios

Jim Farley critica foco das big techs em eficiência corporativa e pede soluções para trabalhadores essenciais (Getty Images). (Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 2 de outubro de 2025 às 13h22.
O impacto da inteligência artificial tem sido mais visível em escritórios, mas o CEO da Ford, Jim Farley, afirmou que a transformação também chegará às oficinas.
Farley disse que a tecnologia trará efeitos mistos sobre empregos operacionais — alguns negativos, outros positivos — dependendo de como as empresas conduzam a transição.
Como exemplo, citou os reparos na linha de picapes Super Duty:
“A realidade aumentada com IA é um divisor de águas. Basta perguntar ao meu time, eles confirmam. Precisamos usar IA para tornar esses reparos muito mais simples.”
Segundo ele, técnicos em motores a diesel podem ganhar mais de US$ 100 mil por ano, após pelo menos cinco anos de treinamento.
As declarações foram feitas durante uma cúpula de CEOs em Detroit para discutir a escassez de mão de obra qualificada nos EUA. O grupo automotivo TechForce estima que o país precisa de mais de 100 mil novos técnicos por ano para atender à demanda e repor profissionais que deixam o setor — muito acima do número atual de formandos.
Farley também reconheceu que automação e IA vão eliminar postos em diferentes áreas da economia, em linha com declarações recentes do CEO do Walmart, Doug McMillon.
“Está muito claro que a IA vai mudar literalmente todos os empregos”, disse McMillon em um evento da companhia.
Farley destacou ainda que empresas de tecnologia focam quase sempre em eficiência para funções de escritório, e raramente em soluções para trabalhadores essenciais, como mecânicos e operários de fábrica:
“A maioria das tecnologias apresentadas busca eliminar empregos. Ainda não vejo grande atenção voltada à economia essencial e à IA como ferramenta de apoio.”
