Brasil

Vai esfriar essa semana em São Paulo? Saiba quando

Altas temperaturas devem ser substituídas por ventos e frente fria

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 06h20.

A semana em São Paulo começou com temperaturas elevadas e sensação de abafamento, com máximas próximas dos 30°C.

Entretanto, a chegada de uma frente fria nesta terça-feira, 16, deve trazer instabilidade nos termômetros.

Segundo a Climatempo, a frente fria deve provocar pancadas de chuva e temporais em várias regiões do estado, e, a partir do final da tarde, os ventos vindos do sul começam a diminuir as temperaturas.

A mudança mais significativa deve acontecer à noite, quando o calor será substituído por um clima mais ameno.

Para quarta-feira, 17, a previsão é de um dia mais fresco, com temperaturas que não devem ultrapassar os 22°C na capital paulista.

O padrão de temperaturas mais amenas deve seguir até o final da semana, com máximas variando entre 24°C e 25°C.

Embora o calor diminua em São Paulo, o interior do estado deve sentir um alívio, mas sem grandes quedas de temperatura.

O calor persistirá no fim de semana, quando os termômetros devem voltar a subir de maneira mais significativa.

