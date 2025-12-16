Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Frio chega nesta semana — mas vai embora rápido; saiba quando

Ventos vindos do sul começam a reduzir o calor no estado de São Paulo e temperaturas amenas serão sentidas a partir de terça-feira, 16

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 06h30.

A partir desta terça-feira, 16, uma frente fria começa a afetar o estado de São Paulo e deve provocar queda nas temperaturas.

Segundo a Climatempo, o impacto será mais sentido no final da tarde, quando os ventos vindos do sul começam a reduzir o calor, com a previsão de uma temperatura mais amena durante a noite e a madrugada.

Na capital paulista, as máximas não devem ultrapassar os 22°C na quarta-feira, 17. A partir desse dia, o clima ficará mais fresco, com temperaturas variando entre 24°C e 25°C até o final da semana.

Embora a frente fria traga um alívio temporário, as pancadas de chuva serão mais irregulares e com menor intensidade em relação ao início da semana.

No interior paulista, a frente fria traz u

m alívio no calor, mas sem grandes quedas de temperatura. A previsão é de um clima mais ameno, especialmente nas regiões próximas ao litoral.

Até quando vai durar o frio em São Paulo?

O frio que chega nesta terça-feira, 16, a São Paulo deve durar até o final da semana.

As temperaturas começam a subir novamente no fim de semana, com o retorno gradual do calor.

 

 

Acompanhe tudo sobre:Previsão do tempoFrio

Mais de Brasil

Vai esfriar essa semana em São Paulo? Saiba quando

Novas regras para check in e check out em hotéis começam a valer nesta segunda-feira

Motta decide deixar votações de PEC da Segurança e PL Antifacção para 2026

Câmara convoca votação de projeto para regulamentar Reforma Tributária

Mais na Exame

Esporte

Flamengo pode alcançar quase meio bilhão em premiações em 2025

Brasil

Vai esfriar essa semana em São Paulo? Saiba quando

Ciência

Como gatos gordos ajudaram cientistas a entender melhor a obesidade

EXAME Agro

Por que grandes frigoríficos estão fechando as portas nos Estados Unidos