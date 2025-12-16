Frio chega nesta semana — mas vai embora rápido; saiba quando

A partir desta terça-feira, 16, uma frente fria começa a afetar o estado de São Paulo e deve provocar queda nas temperaturas.

Segundo a Climatempo, o impacto será mais sentido no final da tarde, quando os ventos vindos do sul começam a reduzir o calor, com a previsão de uma temperatura mais amena durante a noite e a madrugada.

Na capital paulista, as máximas não devem ultrapassar os 22°C na quarta-feira, 17. A partir desse dia, o clima ficará mais fresco, com temperaturas variando entre 24°C e 25°C até o final da semana.

Embora a frente fria traga um alívio temporário, as pancadas de chuva serão mais irregulares e com menor intensidade em relação ao início da semana.

No interior paulista, a frente fria traz u

m alívio no calor, mas sem grandes quedas de temperatura. A previsão é de um clima mais ameno, especialmente nas regiões próximas ao litoral.

Até quando vai durar o frio em São Paulo?

O frio que chega nesta terça-feira, 16, a São Paulo deve durar até o final da semana.

As temperaturas começam a subir novamente no fim de semana, com o retorno gradual do calor.