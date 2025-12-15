Brasil

Inmet emite novo alerta amarelo de tempestade para São Paulo

Instituto prevê chuvas intensas e ventos fortes ao longo da última semana de primavera no estado. Temperaturas devem permanecer acima dos 20°C

Verão começa no próximo domingo, 21; confira previsão (Nikada/Getty Images)

Gabriela Pessanha

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 13h27.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de perigo potencial para chuvas e ventos intensos no estado de São Paulo nesta segunda-feira, 15. A previsão do órgão estima precipitações de até 50 mm em 24 horas.

Os ventos podem chegar a 60 km/h, mas, segundo o instituto, o risco de queda de árvores e cortes de energia é baixo.

Última semana da primavera no estado de São Paulo

As chuvas devem atingir a região metropolitana do estado na parte da tarde e a umidade relativa deve ficar por volta de 60%.

O alerta marca o início da última semana da primavera e o verão começa no próximo domingo, 21.

Apesar do risco, as temperaturas devem permanecer acima dos 20°C nos próximos dias.

Temperatura em São Paulo

Mesmo com nuvens carregadas, a temperatura na capital paulista deve ficar entre 19°C e 30°C nesta segunda-feira.

A partir da terça-feira, 16, o volume de chuva deve reduzir e permanecer assim ao longo da semana.

A máxima também é de 30°C, mas cai para 25°C na quarta, 17, e quinta-feira, 18.

Em Santos, no litoral sul, o calor pode ser mais intenso, com máxima de 31°C. Ainda assim, também deve chover na baixada santista.

No litoral norte, a situação é a mesma.

Previsão do tempo para outros estados

O Inmet também emitiu o alerta amarelo para o Rio Grande do Sul, parte do Paraná, os outros estados da Região Sudeste e Centro-Oeste e parte do Norte e Nordeste.

Segundo o Climatempo, uma frente fria no Rio Grande do Sul pode causar chuvas fortes no estado.

No Nordeste, as chuvas mais fortes são no Maranhão, Piauí e na parte oeste da Bahia.

Além de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e a parte sul do Espírito Santo também receberam alerta para chuvas fortes.

