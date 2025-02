Vai chover no Carnaval em SP? Veja a previsão do tempo durante a folia

Os milhões de foliões que vão aproveitar os blocos de rua ou acompanhar os desfiles das escolas de samba em São Paulo terão um Carnaval ensolarado, mas com chance de chuvas intensas. A Defesa Civil afirmou nesta quinta-feira, 27, que o estado registrará altas temperaturas entre os dias 28 de fevereiro e 5 de março, período que inclui os quatro dias de folia (1º a 4 de março).

Em algumas regiões do estado, principalmente no interior paulista, o predomínio de uma massa de ar quente fará as temperaturas chegarem a até 37°C, como nas regiões de Presidente Prudente e Marília. Na capital, as máximas devem atingir 33°C.

Mesmo com o calor, o monitoramento prevê a possibilidade de chuvas intensas. As pancadas devem ocorrer de forma isolada, mas podem ser de forte intensidade, acompanhadas de rajadas de vento e até mesmo queda de granizo em alguns pontos.

“Diante desta previsão do tempo para o Carnaval, muita atenção às pessoas mais vulneráveis, como idosos, crianças e aquelas com problemas respiratórios”, alerta Matheus Roncato, diretor do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Defesa Civil. “A principal orientação é manter a hidratação constante, usar filtro solar, roupas leves e evitar a prática de atividade física nos períodos mais quentes do dia, entre 10h e 16h.”

Cuidados em meio à folia

O calor intenso pode trazer riscos à saúde, especialmente durante os dias de Carnaval. As altas temperaturas e o esforço físico aumentam o gasto energético e a transpiração do corpo. Com isso, quem for curtir a folia deve reforçar a hidratação e beber mais água, segundo a Defesa Civil. Isso evita sintomas da desidratação, como mal-estar, dor de cabeça e tontura.

Os foliões também devem ter atenção ao consumo de bebidas alcoólicas. Cervejas e destilados não hidratam o corpo – pelo contrário, aumentam a eliminação de líquidos corporais pela urina e pelo suor, facilitando a desidratação.

Outra recomendação é se alimentar bem antes dos blocos. A comida ajuda a retardar os efeitos do álcool no organismo. Por isso, não beba de barriga vazia. Durante a folia, o ideal é manter uma alimentação saudável, optando por itens leves, pouco gordurosos e de fácil digestão. Algumas boas opções são frutas frescas, tapioca e pão integral.

Veja previsão do tempo para o Carnaval em SP

35°C nas regiões de Bauru, Araraquara, São José do Rio Preto, Araçatuba, Sorocaba e Campinas.

34°C no Vale do Ribeira e regiões de Registro, Barretos, Franca e Ribeirão Preto.

32°C no Litoral Norte.

33°C na Região Metropolitana da capital paulista e no Vale do Paraíba.

27°C na Serra da Mantiqueira.

31°C na Baixada Santista.

37°C nas regiões de Presidente Prudente e Marília.

Durante o Carnaval, a Defesa Civil fará monitoramento constante do tempo pelo CGE. Para receber os alertas por SMS, basta enviar seu CEP para o número 40199.