Defesa Civil de SP emite novo alerta para chuvas e raios nesta quinta, 27

A Prefeitura de São Paulo emitiu novo alerta nesta quinta-feira, 27, a respeito das fortes chuvas que atingem a capital paulista. A Defesa Civil pediu atenção para as zonas leste e oeste da capital paulista, regiões que pode inclusive sofrer com raios. A região de Cotia também entrou em estado de atenção.

A cidade de São Paulo vem enfrentando uma onda de calor. Desde a última semana os termômetros estão marcando acima dos 30 graus. E a temperatura deve seguir elevada pelo menos até depois do Carnaval.

Com a previsão de forte calor e a formação de nuvens, a expectativa é de mais temporais para os próximos dias.

Com as altas temperaturas, a Defesa Civil reforça a importância de se manter hidratado, bebendo bastante água ao longo do dia, mesmo sem sentir sede.

A exposição direta ao sol entre 10h e 16h deve ser evitada. O uso de protetor solar, roupas leves, chapéus e óculos escuros pode reduzir os impactos do calor. Crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas devem receber atenção especial, pois são vulneráveis a problemas em razão do calor excessivo.