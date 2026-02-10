Vai chover hoje? Veja a previsão do tempo nos estados do Brasil

São Paulo registra pancadas isoladas de chuva na tarde desta segunda-feira, 9 (Paulo Pinto/Agência Brasil)
Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 06h00.
A semana pré-Carnaval deverá ser marcada por chuvas e quedas de temperatura em diversos estados do país. Nesta segunda-feira, 9, algumas capitais registram pancadas isoladas ao longo da tarde e à noite.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu neste sábado, 7, alerta de Grande Perigo devido às chuvas intensas no Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. O aviso comunicava risco de alagamentos e deslizamentos ao longo do final de semana.
Em Salvador (BA), os moradores receberam um alerta semelhante nesta segunda-feira, 9. O Inmet classificou as chuvas como de perigo "potencial" para a capital e outras 300 cidades baianas.
Em São Paulo (SP), há chances de pancadas de chuva no período da tarde de segunda a quarta-feira, 11.
Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo (CGE), a máxima é de 27°C.
No Rio de Janeiro (RJ), o volume de chuva pode chegar a 29 milímetros (mm) nesta segunda-feira. A partir de terça-feira, esse número cai para 19 mm.
Em Belo Horizonte (MG), as precipitações variam entre 30 mm e 40 mm nesta semana. Na capital mineira, as temperaturas ficam entre 17°C e 26°C.
O Climatempo aponta que em Vitória (ES) as temperaturas continuam elevadas, com máxima de 34°C e volume previsto de 15 mm.
Ontem, segunda-feira, 300 cidades baianas, incluindo a capital, receberam alerta do Inmet para chuvas fortes.
A previsão indica chuvas até o próximo domingo, 15, em Salvador (BA) e temperatura máxima de 28°C ao longo da semana.
Em Fortaleza (CE), especialistas apontam clima parecido com ventos de 6 km/h.
Em Maceió (AL), as chances de chuva são baixas nesta segunda-feira, mas na terça-feira a cidade pode ter precipitações.
Em Curitiba (PR), a máxima fica em 25°C no começo desta semana e o clima permanece estável.
No entanto, a partir de quinta-feira, 12, o volume de chuvas aumenta na região Sul com a chegada de uma frente fria.
Nas cidades de Santa Catarina, o acumulado pode chegar a 50 mm em 24 horas.
Na maior parte das cidades do Mato Grosso e Goiás, o acumulado de chuva varia entre 150 mm e 200 mm nos próximos sete dias.
A concentração das pancadas deve ser entre esta segunda e terça-feira.
Entre sábado, 14, e a próxima segunda-feira, 16, a instabilidade se intensifica na porção norte do Mato Grosso.
Assim como no Centro-Oeste, o acumulado em sete dias na região Norte deve ficar entre 100 mm e 150 mm. A chuva se concentra na área central do Pará e no oeste do Amazonas.
As pancadas são mais intensas entre quinta-feira e domingo.