Frente fria diminui temperaturas no fim de semana; veja cidades

A passagem de uma frente fria deve causar instabilidade no clima a partir desta sexta-feira, 6.

No Sul, as temperaturas devem cair até 9°C e alguns estados da região Sudeste devem registrar até 200 milímetros (mm) de chuva.

A mudança deve manter o clima instável ao longo do final de semana em diversas áreas do país.

Impacto da frente fria

A frente fria começa na região Sul e avança para o restante do país, aumentando a instabilidade e as chances de pancadas fortes de chuva e temporais.

Em alguns estados, a umidade e as altas temperaturas também favorecem essa mudança no clima.

Por isso, o final de semana deve ser marcado por chuvas ao longo do dia, especialmente no Sudeste, Norte e partes do Centro-Oeste.

Sistema climático afeta o Nordeste

Na região Nordeste, o Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN) é o principal responsável pelas mudanças na temperatura e aumento de chuvas.

Esse sistema climático é comum nesta época do ano. Ele se forma nas camadas mais altas da atmosfera e atua como um redemoinho que altera a circulação do ar na área.

Devido a essa movimentação, o ar quente e úmido próximo à superfície sobe com mais facilidade e cria nuvens carregadas.

Estados podem registrar chuvas intensas nesta sexta-feira, 6

O Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (Cemaden) alertou que as chuvas devem começar ainda nesta sexta-feira.

O grande volume pode causar alagamentos e deslizamentos em zonas mais afetadas no Norte, Nordeste e Sudeste. O risco foi classificado como "moderado".

No Norte , há chances de inundação em áreas ribeirinhas do Acre e Amazonas;

, há chances de inundação em áreas ribeirinhas do Acre e Amazonas; No Nordeste , o alerta é válido para municípios próximos ao rio São Francisco. Também há possibilidade de alagamento nas áreas urbanas de Fortaleza (CE) e Natal (RN);

, o alerta é válido para municípios próximos ao rio São Francisco. Também há possibilidade de alagamento nas áreas urbanas de Fortaleza (CE) e Natal (RN); No Sudeste, pode ocorrer inundação no norte de Minas Gerais, enxurradas e alagamentos também podem afetar o estado, além do Rio de Janeiro e de São Paulo. Deslizamentos podem ocorrer em terras de encosta da região.

Classificações do Cemaden

Os avisos do centro são divididos em duas categorias:

Risco hidrológico: alagamentos urbanos, enxurradas e inundação de rios;

alagamentos urbanos, enxurradas e inundação de rios; Risco geológico: deslizamentos de terras e quedas de barreiras.

Em cada risco, o Cemaden realiza três subdivisões conforme as chances de ocorrer e nível de impacto do fenômeno.

O centro utiliza as nomenclaturas "Moderado", "Alto" e "Muito alto".

Nesta última classificação, há possibilidade de desocupação e deslocamento de equipes para áreas de risco.

Queda de temperaturas na região Sul

Em Porto Alegre (RS), a sexta-feira deve permanecer com tempo estável e temperaturas altas, com máximas de até 36°C. No sábado, 7, a queda é significativa e a média fica entre 22°C e 27°C.

Em Florianópolis (SC), a situação é semelhante e deve haver pouca chuva nesta sexta-feira. No sábado, começa o período de instabilidade com pancadas e trovoadas.

Em Curitiba (PR), a sexta-feira e o sábado serão marcados por altas temperaturas com chuvas concentradas no final de semana.

Previsão de chuvas para região Sudeste

No Sudeste, o maior alerta é para o grande volume de precipitações que pode ocorrer em um curto espaço de tempo.

Os acumulados mais expressivos devem ser registrados entre a Zona da Mata Mineira, o Vale do Paraíba e o litoral norte de São Paulo. No Rio de Janeiro, a região serrana pode ter acumulados de até 200 mm.

Na capital, os cariocas devem lidar com risco de temporais, pancadas de chuva e temperaturas médias de 31°C.

Em São Paulo (SP), a chuva começa na parte da tarde e a máxima deve ser de 27°C.

Em Belo Horizonte (MG), o cenário é parecido, com chuvas ao longo do dia e temperatura em torno dos 26°C.

Instabilidade no Norte e Nordeste

No Norte, as chuvas são frequentes desde o começo de fevereiro e devem permanecer desta forma. O calor e a umidade favorecem pancadas no Amazonas, Pará, Tocantins e Amapá.

A máxima fica próxima dos 30°C em Manaus (AM), e dos 29°C em Belém (PA) e no Macapá (AP).

A umidade do solo também pode aumentar o risco de deslizamento, especialmente quando as chuvas forem persistentes.

No Nordeste, as chuvas se concentram na sexta-feira e sábado.

No Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e em partes da Bahia há risco de pancadas fortes. As temperaturas máximas devem variar entre 30°C e 33°C em Salvador (BA) e Fortaleza (CE).

Chuvas também afetam estados do Centro-Oeste

Apesar do calor predominante, os estados do Centro-Oeste podem registrar pancadas de chuva no período da tarde e à noite.

Em Cuiabá (MT), a máxima fica em torno dos 32°C e em Brasília (DF) a temperatura não deve ultrapassar os 27°C.

As chuvas somadas ao calor podem gerar sensação de clima abafado.

No domingo, os termômetros devem cair, com variação entre 18°C e 24°C, e chuvas ao longo do dia.