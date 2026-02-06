Frente fria diminui temperaturas no fim de semana; veja cidades

Mudanças começam a partir desta sexta-feira, 6, e causam instabilidade no clima durante o final de semana (Roberto Parizotti/Fotos Públicas)
Publicado em 6 de fevereiro de 2026 às 17h11.
A passagem de uma frente fria deve causar instabilidade no clima a partir desta sexta-feira, 6.
No Sul, as temperaturas devem cair até 9°C e alguns estados da região Sudeste devem registrar até 200 milímetros (mm) de chuva.
A mudança deve manter o clima instável ao longo do final de semana em diversas áreas do país.
A frente fria começa na região Sul e avança para o restante do país, aumentando a instabilidade e as chances de pancadas fortes de chuva e temporais.
Em alguns estados, a umidade e as altas temperaturas também favorecem essa mudança no clima.
Por isso, o final de semana deve ser marcado por chuvas ao longo do dia, especialmente no Sudeste, Norte e partes do Centro-Oeste.
Na região Nordeste, o Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN) é o principal responsável pelas mudanças na temperatura e aumento de chuvas.
Esse sistema climático é comum nesta época do ano. Ele se forma nas camadas mais altas da atmosfera e atua como um redemoinho que altera a circulação do ar na área.
Devido a essa movimentação, o ar quente e úmido próximo à superfície sobe com mais facilidade e cria nuvens carregadas.
O Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (Cemaden) alertou que as chuvas devem começar ainda nesta sexta-feira.
O grande volume pode causar alagamentos e deslizamentos em zonas mais afetadas no Norte, Nordeste e Sudeste. O risco foi classificado como "moderado".
Os avisos do centro são divididos em duas categorias:
Em cada risco, o Cemaden realiza três subdivisões conforme as chances de ocorrer e nível de impacto do fenômeno.
O centro utiliza as nomenclaturas "Moderado", "Alto" e "Muito alto".
Nesta última classificação, há possibilidade de desocupação e deslocamento de equipes para áreas de risco.
Em Porto Alegre (RS), a sexta-feira deve permanecer com tempo estável e temperaturas altas, com máximas de até 36°C. No sábado, 7, a queda é significativa e a média fica entre 22°C e 27°C.
Em Florianópolis (SC), a situação é semelhante e deve haver pouca chuva nesta sexta-feira. No sábado, começa o período de instabilidade com pancadas e trovoadas.
Em Curitiba (PR), a sexta-feira e o sábado serão marcados por altas temperaturas com chuvas concentradas no final de semana.
No Sudeste, o maior alerta é para o grande volume de precipitações que pode ocorrer em um curto espaço de tempo.
Os acumulados mais expressivos devem ser registrados entre a Zona da Mata Mineira, o Vale do Paraíba e o litoral norte de São Paulo. No Rio de Janeiro, a região serrana pode ter acumulados de até 200 mm.
Na capital, os cariocas devem lidar com risco de temporais, pancadas de chuva e temperaturas médias de 31°C.
Em São Paulo (SP), a chuva começa na parte da tarde e a máxima deve ser de 27°C.
Em Belo Horizonte (MG), o cenário é parecido, com chuvas ao longo do dia e temperatura em torno dos 26°C.
No Norte, as chuvas são frequentes desde o começo de fevereiro e devem permanecer desta forma. O calor e a umidade favorecem pancadas no Amazonas, Pará, Tocantins e Amapá.
A máxima fica próxima dos 30°C em Manaus (AM), e dos 29°C em Belém (PA) e no Macapá (AP).
A umidade do solo também pode aumentar o risco de deslizamento, especialmente quando as chuvas forem persistentes.
No Nordeste, as chuvas se concentram na sexta-feira e sábado.
No Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e em partes da Bahia há risco de pancadas fortes. As temperaturas máximas devem variar entre 30°C e 33°C em Salvador (BA) e Fortaleza (CE).
Apesar do calor predominante, os estados do Centro-Oeste podem registrar pancadas de chuva no período da tarde e à noite.
Em Cuiabá (MT), a máxima fica em torno dos 32°C e em Brasília (DF) a temperatura não deve ultrapassar os 27°C.
As chuvas somadas ao calor podem gerar sensação de clima abafado.
No domingo, os termômetros devem cair, com variação entre 18°C e 24°C, e chuvas ao longo do dia.