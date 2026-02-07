Inmet emite alerta vermelho para chuvas em Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta vermelho para chuvas intensas em áreas dos estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. O aviso entrou em vigor ao meio-dia desta sexta-feira, 6, e segue válido até 23h59 de domingo, 8.
Segundo o Inmet, há grande risco de alagamentos extensos, transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas nas regiões atingidas. O volume de chuva pode ultrapassar 60 milímetros por hora ou chegar a 100 milímetros por dia, caracterizando situação de perigo extremo.
Regiões sob maior risco
As áreas abrangidas pelo alerta incluem:
-
Sul e Sudoeste de Minas Gerais
-
Zona da Mata Mineira
-
Vale do Paraíba Paulista
-
Sul Fluminense
-
Noroeste Fluminense
-
Baixadas Litorâneas
-
Centro Fluminense
-
Região Metropolitana do Rio de Janeiro
-
Norte Fluminense
O instituto divulgou mapa meteorológico indicando a concentração das áreas mais vulneráveis ao longo do fim de semana.
Orientações à população
O Inmet recomenda que moradores das regiões afetadas adotem medidas preventivas, como desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia, observar sinais de instabilidade em encostas e permanecer em locais abrigados durante os períodos de chuva mais intensa.
Em situações de inundação, o instituto orienta que objetos pessoais sejam protegidos da água, preferencialmente envoltos em sacos plásticos.
Para emergências ou necessidade de informações adicionais, a população deve acionar a Defesa Civil, pelo telefone 199, ou o Corpo de Bombeiros, pelo 193.
O alerta vermelho representa o nível máximo na escala de avisos do Inmet e indica condições meteorológicas com potencial de causar danos significativos e riscos à vida.