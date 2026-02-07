Brasil

Inmet emite alerta vermelho para chuvas em Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo

Aviso vale até domingo, 8, e aponta risco elevado de alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos em MG, SP e RJ

(Fabio Vieira/FotoRua/NurPhoto/Getty Images)

Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 11h11.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta vermelho para chuvas intensas em áreas dos estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. O aviso entrou em vigor ao meio-dia desta sexta-feira, 6, e segue válido até 23h59 de domingo, 8.

Segundo o Inmet, há grande risco de alagamentos extensos, transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas nas regiões atingidas. O volume de chuva pode ultrapassar 60 milímetros por hora ou chegar a 100 milímetros por dia, caracterizando situação de perigo extremo.

Regiões sob maior risco

As áreas abrangidas pelo alerta incluem:

  • Sul e Sudoeste de Minas Gerais

  • Zona da Mata Mineira

  • Vale do Paraíba Paulista

  • Sul Fluminense

  • Noroeste Fluminense

  • Baixadas Litorâneas

  • Centro Fluminense

  • Região Metropolitana do Rio de Janeiro

  • Norte Fluminense

O instituto divulgou mapa meteorológico indicando a concentração das áreas mais vulneráveis ao longo do fim de semana.

Orientações à população

O Inmet recomenda que moradores das regiões afetadas adotem medidas preventivas, como desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia, observar sinais de instabilidade em encostas e permanecer em locais abrigados durante os períodos de chuva mais intensa.

Em situações de inundação, o instituto orienta que objetos pessoais sejam protegidos da água, preferencialmente envoltos em sacos plásticos.

Para emergências ou necessidade de informações adicionais, a população deve acionar a Defesa Civil, pelo telefone 199, ou o Corpo de Bombeiros, pelo 193.

O alerta vermelho representa o nível máximo na escala de avisos do Inmet e indica condições meteorológicas com potencial de causar danos significativos e riscos à vida.

