Unicamp prorroga inscrições do vestibular 2026; veja nova data

Serão oferecidas pela universidade 2.520 vagas; pagamento da taxa deve ser feito até 8 de setembro

Inscrições para vestibular 2026 da Unicamp seguem abertas até 8 de setembro (Creative Commons/Creative Commons)

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 21h13.

A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) prorrogou até as 17h do dia 8 de setembro o prazo para inscrição do vestibular 2026.

Para participar, os candidatos devem preencher o formulário disponível no site da Comissão Permanente para os Vestibulares (Comvest) e efetuar o pagamento da taxa, no valor de R$ 221.

No último vestibular, o curso de medicina liderou a concorrência, com 266 candidatos por vaga. Entre os cursos de tecnologia, ciência da computação registrou 73 candidatos por vaga, engenharia da computação 42 e tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas, 22.

Outros cursos disputados foram arquitetura e urbanismo, ciências biológicas, farmácia, comunicação social – midialogia, ciências econômicas e história.

As carreiras com maior número de vagas neste ano são administração (180), física e matemática (155), engenharia mecânica (140) e medicina (110).

Datas e locais de prova

A primeira fase do vestibular será realizada em 26 de outubro. A segunda fase ocorrerá em 30 de novembro e 1º de dezembro, com redução de 20 para 18 questões no segundo dia.

Podem se inscrever candidatos que já concluíram o ensino médio, aqueles com término previsto para o fim de 2025 e portadores de diploma de curso superior.

É necessário informar CPF e documento oficial com foto, que também será exigido no dia da prova. Correções no formulário podem ser feitas até 30 de agosto; somente a última versão enviada será válida.

Neste ano, 9.404 candidatos receberam isenção da taxa, válida tanto para o vestibular quanto para a modalidade Enem–Unicamp. Para garantir a gratuidade, é necessário concluir a inscrição com o código enviado por e-mail.

Candidatos de escolas públicas podem aderir ao Programa de Ação Afirmativa e Inclusão Social (PAAIS), que oferece bônus de 20 a 60 pontos na primeira e segunda fase, conforme o tempo de escolaridade em instituições públicas.

Estudantes que optarem pelo PAAIS ou cotas étnico-raciais também são automaticamente inscritos na modalidade Enem–Unicamp, sem custo adicional.

A modalidade para treineiros foi mantida, exigindo escolha de uma trilha: ciências humanas/artes, ciências exatas/tecnológicas ou ciências biológicas/saúde. Esses participantes recebem classificação e certificado, mas não concorrem às vagas nem realizam provas específicas.

O vestibular será aplicado em 31 cidades do estado de São Paulo e em seis capitais: Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Fortaleza, Recife e Salvador. A escolha da cidade deve ser feita na inscrição e será válida para ambas as fases, com exceções em alguns municípios, que terão a segunda fase em cidades vizinhas.

As provas específicas de habilidades em música acontecem entre 15 e 30 de setembro, e artes visuais, cênicas e dança entre 3 e 5 de dezembro. O resultado da primeira chamada será divulgado em 23 de janeiro de 2026, com matrícula virtual nos dias 26 e 27 do mesmo mês. O processo prevê oito chamadas ao todo.

