Unesp: começam hoje as inscrições para o vestibular; saiba como participar

As inscrições para o vestibular da Universidade Estadual Paulista (Unesp) estão abertas a partir desta quinta-feira, 4, e vão até o dia 8 de outubro, com 5.867 vagas em 24 cidades do estado de São Paulo.

O exame possibilita o ingresso em 136 cursos de graduação. As provas do vestibular acontecem no dia 2 de novembro, para a primeira fase, e 7 e 8 de dezembro, para a segunda fase, em 35 cidades do estado de São Paulo.

A taxa de inscrição é R$ 210. Os estudantes matriculados no último ano do ensino médio da rede pública estadual paulista têm desconto de 75% da taxa de inscrição, pagando R$ 52,50.

A partir do Sistema de Reserva de Vagas para a Educação Básica Pública (SRVEBP), a Unesp direciona 50% das vagas de cada curso para estudantes que tenham concluído todo o ensino médio em escola pública. Dessas vagas, 35% são reservadas a candidatos que se autodeclaram pretos, pardos ou indígenas.

Confira as vagas disponíveis nos cursos da Unesp em cada cidade:

Araçatuba - 112 vagas.

Araraquara - 678 vagas.

Assis - 309 vagas.

Bauru - 899 vagas.

Botucatu - 478 vagas.

Dracena - 62 vagas.

Franca - 328 vagas.

Guaratinguetá - 243 vagas.

Ilha Solteira - 234 vagas.

Itapeva - 58 vagas.

Jaboticaba - 224 vagas.

Marília - 351 vagas.

Ourinhos - 46 vagas.

Presidente Prudente - 461 vagas.

Registro - 56 vagas.

Rio Claro - 373 vagas.

Rosana - 50 vagas.

São João da Boa Vista - 62 vagas.

São José do Rio Preto - 344 vagas.

São José dos Campos - 96 vagas.

São Paulo - 185 vagas.

São Vicente - 64 vagas.

Sorocaba - 64 vagas.

Tupã - 90 vagas

Todas as orientações do exame podem ser encontradas no Manual do Candidato na página da Unesp.