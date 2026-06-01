Irã suspende negociações com EUA por ofensiva de Israel no Líbano, diz agência

O Irã suspendeu as negociações com os Estados Unidos para encerrar o conflito no Oriente Médio, informou a agência de notícias iraniana Tasnim nesta segunda-feira, 1º.

Segundo o veículo, a decisão foi tomada devido aos “crimes” que Israel continua cometendo no Líbano e às supostas violações “em todas as frentes” do cessar-fogo entre Irã e Estados Unidos alcançado em 8 de abril.

“A equipe negociadora iraniana suspende, portanto, o diálogo e a troca de textos através dos mediadores”, afirmou a Tasnim.

De acordo com a agência, que é próxima à Guarda Revolucionária do Irã, a suspensão permanecerá em vigor até que “as posições do Irã e de suas forças aliadas” sejam levadas em consideração.

A interrupção das conversas aumenta a pressão sobre o cessar-fogo considerado frágil entre Washington e Teerã. Nas últimas semanas, os dois países vinham conduzindo negociações por meio de mediadores para estender o acordo firmado em abril.

Após a notícia, o petróleo disparou no mercado internacional. O barril do Brent era negociado em alta de 5,3%, a US$ 95,93.

Também nesta segunda-feira, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou em publicação na rede Truth Social que o Irã “realmente quer fazer um acordo”.

*Com informações da AFP